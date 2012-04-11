  1. استانها
  2. تهران
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۲۰:۲۴

طی سال 90 انجام شد/

تولید 60 هزار تن شیر در شهریار/ 140 نفر در دامداریها مشغول به کار شدند

تولید 60 هزار تن شیر در شهریار/ 140 نفر در دامداریها مشغول به کار شدند

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهریار از تولید 60 هزار تن شیر طی سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: طی سال گذشته 140 نفر در دامداریها مشغول به کار شدند.

صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملکرد این اداره در بخش دام، طیور و آبزیان طی سال گذشته در شهرستان شهریار اظهار داشت:  طی سال گذشته هفت واحد غیرفعال پرواربندی گوساله و بره در سطح شهرستان شهریار فعال شدند.

وی از تجهیز، بهسازی و ارتقای بهروری 10 واحد پرورش گاو شیری در این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و افزود: در سال 90 با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، بر اجرای طرح بره زایی خارج از فصل به تعداد دو هزار و 425 راس نظارت شد.

تبدیل 9 واحد دامداری سنتی به نیمه صنعتی در شهریار

این مسئول در ادامه از بهره برداری از یک واحد پرورش اسب و یک واحد آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته 9 واحد دامداری سنتی به نیمه صنعتی تبدیل شد.

صالحی ادامه داد: سالانه به طور میانگین 60 هزار تن سیر و سه هزار و 118 تن گوشت قرمز در شهرستان شهریار تولید و به سایر شهرستانها ارائه می شود.

36 واحد تولیدی در شهریار شناسنامه دار شدند

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار با اشاره به شناسنامه دار کردن 36 واحد تولیدی در جی آی اس و 635 واحد تولیدی در سامانه شناسنامه بهره برداران وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: طی سال 90 در مجموع 65 هزار و 239 واحد دامی در دامداریهای سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی شهرستان شهریار بیمه شدند.

وی به ایجاد اشتغال جدید برای 140 نفر در دامداریهای این شهرستان طی سال گذشته نیز اشاره کرد.

کد مطلب 1574852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها