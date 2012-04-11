تولید 60 هزار تن شیر در شهریار/ 140 نفر در دامداریها مشغول به کار شدند

صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملکرد این اداره در بخش دام، طیور و آبزیان طی سال گذشته در شهرستان شهریار اظهار داشت: طی سال گذشته هفت واحد غیرفعال پرواربندی گوساله و بره در سطح شهرستان شهریار فعال شدند.

وی از تجهیز، بهسازی و ارتقای بهروری 10 واحد پرورش گاو شیری در این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و افزود: در سال 90 با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، بر اجرای طرح بره زایی خارج از فصل به تعداد دو هزار و 425 راس نظارت شد.

تبدیل 9 واحد دامداری سنتی به نیمه صنعتی در شهریار



این مسئول در ادامه از بهره برداری از یک واحد پرورش اسب و یک واحد آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته 9 واحد دامداری سنتی به نیمه صنعتی تبدیل شد.

صالحی ادامه داد: سالانه به طور میانگین 60 هزار تن سیر و سه هزار و 118 تن گوشت قرمز در شهرستان شهریار تولید و به سایر شهرستانها ارائه می شود.

36 واحد تولیدی در شهریار شناسنامه دار شدند



رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار با اشاره به شناسنامه دار کردن 36 واحد تولیدی در جی آی اس و 635 واحد تولیدی در سامانه شناسنامه بهره برداران وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: طی سال 90 در مجموع 65 هزار و 239 واحد دامی در دامداریهای سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی شهرستان شهریار بیمه شدند.

وی به ایجاد اشتغال جدید برای 140 نفر در دامداریهای این شهرستان طی سال گذشته نیز اشاره کرد.