تهیه نرم افزار چند رسانه ای قلعه رودخان/ این نرم افزار به کاربر امکان دسترسی به هر نقطه از قلعه را می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی صدر مدیرعامل شرکت استودیو گل نرگس ضمن اعلام این خبر گفت: این نرم افزار در خصوص قلعه رودخان که یک اثر تاریخی و فرهنگی گیلان است به صورت سه بعدی و از دوربین 360 درجه استفاده خواهد شد.

مصطفی صدرافزود: از خصوصیات دیگر این نرم افزار قابلیت پخش زبان فارسی، انگلیسی و عربی است و رندر آن بلادرنگ است.

وی اظهارداشت: برای ساخت این انیمیشن از به روزترین موتوربازی سازی جهان که محیط آن به رئال نزدیک است استفاده خواهد شد، این نرم افزار به کاربر امکان دسترسی به هر نقطه از قلعه را می دهد.

مدیرعامل شرکت استودیو گل نرگس گفت: در ساخت این انیمیشن از بافت کیفیت بالا استفاده و اکوسیستم کنار قلعه نیز بازسازی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت بنای تاریخی قلعه رودخان در گیلان و کشور به عنوان یک اثر تاریخی و فرهنگی مهم در این نرم افزار اطلاعات کاملی از قلعه رودخان نظیر تاریخچه، متن، فیلم، عکس و مصاحبه قرار داده می شود.

بنای تاریخی قلعه رودخان به شماره ثبت 1546 در 30 مردادماه 54 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و کمتر گردشگریست که به گیلان وارد شود و از این بنای عظیم تاریخی دیدن نکند.