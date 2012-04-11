فعالیت مولد اقتصادی بدون توجه به کارفرمایان و کارگران انجام نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی عصر چهارشنبه در مراسم قدردانی از کارگران و کارفرمایان نمونه حامی کارگر افزود: کارفرمایان و کارگران، بازوهای پرتوان سازمان تأمین اجتماعی و در واقع لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با تأکید بر سیاستهای حمایتی سازمان تأمین اجتماعی از کارگران و کارفرمایان افزود: سیاستهای مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، همواره حمایت از ارکان تولید (کارگران و کارفرمایان) بوده است.

حمایت از تولید ملی و کارگران در صدر برنامه های تأمین اجتماعی است

امینی گفت: حمایت از تولید ملی و کارگران در صدر برنامه های تأمین اجتماعی است و هیچ برنامه و تصمیمی بدون لحاظ کردن منافع این قشر زحمتکش جامعه اجرا نمی شود.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند و بر این اساس بسیاری از رویکردهای مجموعه تأمین اجتماعی کشور به طور عام و اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ بطور ویژه مرتبط با این پیام خواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ ادامه داد: کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ و شعب تابعه باید برای تحقق رویکردهای لازم، تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی اضافه کرد: مجموعه همکاران در سازمان بزرگ تأمین اجتماعی با اتحاد و یکپارچگی و با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در لبیک گفتن به پیام رهبر فرزانه انقلاب، پیشرو بوده و باید منشاء تحولی عظیم و حرکتی نو در ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تقابل با تحریم و نقشه دشمنان کشور باشند.

سازمان تأمین اجتماعی، رسالتی مهم و تاثیرگذار بر عهده دارد

وی درباره افزایش کیفیت محصولات داخلی گفت: از جمله عوامل مؤثر در افزایش کیفیت محصولات داخلی، ایجاد آرامش فکری، روحی، افزایش انگیزه کار و نهادینه شدن فرهنگ کار در میان عوامل و اجزای عرصه تولید، کارگران و کارفرمایان هستند و در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی، رسالتی مهم و تاثیرگذار بر عهده دارد.

مراسم قدردانی از کارگران و کارفرمایان نمونه سال گذشته با حضور مسئولان اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.