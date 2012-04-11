7 هزار صنعتگر گیلان موفق به دریافت کارت شناسایی و مشاغل خانگی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با اعلام اینکه پارسال معاونت صنایع دستی گیلان متعهد به ایجاد پنج هزار و 525 شغل در این عرصه شد، افزود: تاکنون بیش از سه هزار و 509 نفر در 30 رشته صنایع دستی برای بیمه صنعتگران پرونده تشکیل و از این تعداد هزار و 290 نفر معرفی نامه تامین اجتماعی دریافت کرده و بقیه ثبت نام کنندگان نیز در حال طی مراحل دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای هستند تا زمینه اجرای بیمه آنان فراهم شود.

وی همچنین با بیان اینکه دستگاههای اجرایی از قبیل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زندانهای گیلان به هنرجویان سنوات گذشته خدمات حمایتی می‌ دهند، اظهارداشت: به همین دلیل این رقم تنها درصدی از اشتغال ایجاد شده کل صنعتگران استان را نشان می ‌دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت:‌ ثبت اطلاعات این صنعتگران در سامانه رصد اشتغال کشور نشان‌ دهنده فعال بودن صنعتگران و شاغلان صنایع دستی این استان است.

وی افزود: این معاونت بیشترین اشتغال را برای صنعتگران رشته‌ های حصیر بافی، چادرشب بافی، رشتی دوزی، شال بافی، گلیم بافی، بامبوبافی، مرواربافی، قلاب بافی، معرق، معرق منبت، البسه محلی، منبت، خراطی، سراجی سنتی، تذهیب، بافتنی های سنتی وغیره ایجاد کرده است.

عزیزی با اشاره به اینکه تاکنون شش هزار و 547 نفر به بانکهای عامل معرفی شدند، یادآورشد: از مجموع این اشتغال 70 درصد مربوط به زنان است.