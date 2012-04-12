اورژانس اجتماعی نیازمند حمایت است/کمبود اعتبارات مانع گسترش

علیرضا ایزدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در استان سمنان در دو شهرستان سمنان و شاهرود مرکز اورژانس های اجتماعی مشغول فعالیت هستند گفت: مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان سمنان به شهرستان مهدیشهر هم خدمات ارائه می دهد.

وی از افتتاح حداقل دو مرکز دیگر اورژانس اجتماعی در شهرستان های دامغان و گرمسار در صورت تامین اعتبار خبر داد و اظهار داشت: کمبود اعتبارات برای جذب نیروی انسانی و کمبود خودرو از عمده ترین مشکلات برای راه اندازی اورژانس های اجتماعی در شهرستان ها است.

مسئول اجرای طرح اورژانس های اجتماعی در استان سمنان افزود: به منظور جلوگیری و رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی تدوین و اجرای برنامه و ارائه خدمات متناسب با حداقل سه ویژگی بموقع بودن، تخصصی بودن و در دسترس بودن الزامی است.

ایزدپور افزود: یکی از راههای اجرایی شدن این سه ویژگی، ایجاد زمینه ای برای ارائه خدمات سیار مبتنی بر جامعه است که در این راستا دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی برنامه خدمات اجتماعی سیار را تدوین و اجرایی کرده است تا از این طریق افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را بموقع شناسایی و مداخلات لازم را در محل (خارج از مرکز) انجام دهد.

وی با بیان اینکه طرح اورژانس اجتماعی قصد دارد تا مداخلات روانی - اجتماعی را قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند افزود: اجرای این طرح در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مهمی ایفا می کند.

ایزدپور با اشاره به این مطلب که این طرح در چهار زمینه شامل مرکز مداخله در بحران، پایگاه خدمات اجتماعی، خط اورژانس اجتماعی 123و خدمات سیار اورژانس اجتماعی در حال فعالیت است گفت: مداخله تخصصی موثر به منظور کاهش جرائم، جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی، کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص فعالیت های سازمان بهزیستی از مهمترین اهداف برای اجرای این طرح است.

وی از ارائه خدمات اورژانس اجتماعی به صورت دو شیفت کاری خبر داد و افزود: این اورژانس ها خدمات تخصصی در زمینه مددکاری و روانشناسی را به افراد ارائه می دهند.

پارسال 515 نفر در اورژانس اجتماعی استان سمنان پذیرش شدند

کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی استان سمنان نیز گفت: در سال گذشته 515 نفر در اورژانس اجتماعی در استان سمنان پذیرش شده اند.

محبوبه قدس افزود: در سال گذشته 966 نفر نیز برای رفع مشکلات خود با خط 123تماس گرفته اند.

وی ادامه داد: اختلاف حاد خانواد، همسرآزاری و کودک خیابانی از بیشترین مشکلات افراد بوده است.

قدس با اشاره به اینکه که پارسال مشکل 83 نفر به صورت حضوری حل شد گفت: مابقی افراد نیازمند راهنمایی و ارجاع به درون سازمانی و بیرون سازمانی بوده اند.

برای شناساندن اورژانس اجتماعی تبلیغ گسترده ای شود

کارشناس امور آسیب دیدگان بهزیستی استان سمنان تصریح کرد: باید برای شناساندن مرکز اورژانس اجتماعی تبلیغ گسترده ای شود.

قدس در پایان از فعالیت 16 کارشناس مددکاری و روانشناسی و چهار راننده در دو اورژانس اجتماعی استان سمنان خبر داد.

