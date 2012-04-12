36 هزار واحد مسکن روستائی در اردبیل مقاوم سازی شد/ تحویل هزار واحد مسکن مهر

احمد حاج علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از ابتدای سال 85 که اجرای طرح مقاوم سازی آغاز شده سهمیه استان اردبیل 55 هزار و 626 واحد بود که تاکنون برای 36 هزار واحد پایان کار داده شده است.

وی افزود: در مقاوم سازی مسکن تاکنون 95 درصد از متقاضیان تشکیل پرونده داده اند و همه آنها نیز به بانکهای عامل معرفی شده است.

به گفته وی از 95 درصد از افراد متقاضی مقاوم سازی مسکن با 83 درصد به تعداد 46 هزار و 200 واحد عقد قرارداد شده است.

مدیرکل بیناد مسکن استان اردبیل ارزش ریالی واحدهای روستایی نیاز به مقاوم سازی در سطح استان را بیش از 476 میلیارد تومان عنوان کرد.

حاج علیزاده با اشاره به نظارت بنیاد مسکن در مقاوم سازی مسکن تصریح کرد: به دلیل حجم زیاد ساخت و ساز و پراکندگی روستاها یک سیستم نظارتی قوی نیاز است که در سطح مطلوب کار طراحی و نظارت را انجام دهد.

وی با بیان اینکه در ساخت مسکن استفاده از مصالح استاندارد ضروری است، یادآور شد: بنیاد مسکن در قالب نظام فنی روستایی با استفاده از معماران و مهندسان رشته عمران آموزش دیده به نحوه ساخت و سازها در روستاها نظارت می کند.

این مسئول با بیان اینکه کشور ایران جزو 10 کشور حادثه ‌خیز دنیا است و باید به بحث مقاوم‌سازی مسکن بیشتر اهمیت داده شود از روستائیان خواست با ناظران فنی که وظیفه صدور دستورات فنی را دارند نهایت همکاری را داشته باشند.

4 هزار واحد مسکن مهر احداث می شود

حاج علیزاده سهمیه احداث مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن اردبیل را طی سالهای 89 و 90، چهار هزار و 500 واحد اعلام کرد و از پایان احداث یک هزار و 600 واحد مسکن مهر در سال گذشته خبر داد.

به گفته وی در استان اردبیل احداث مسکن در 20 شهر به غیر از شهرهای اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر، خلخال و گرمی مهر برعهده اداره بنیاد مسکن است.

حاج علیزاده با بیان اینکه در حال حاضر از متقاضیان مسکن مهر در اداره مسکن و شهرسازی ثبت نام می شود عنوان کرد: افراد در قالب شرکت تعاونی بعد از تحویل زمین می توانند به بنیاد مسکن مراجعه و از تسهیلات لازم در احداث مسکن برخوردار شوند.