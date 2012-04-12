پالایشگاه اصفهان 22 میلیارد ریال صرفه اقتصادی کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، ناصر خیری اظهار داشت: واحدهای خودکفایی، تحقیق و ساخت شرکت پالایش نفت اصفهان از سال‌های قبل به کمک متخصصان خود موفق به ساخت قطعات یدکی ماشین آلات دوار مانند تلمبه، توربین، کمپرسور، گیر باکس، مکنده و دمنده شده‌اند.

وی افزود: این واحد همچنین موفق به ساخت دمپرهای کوره، برنرها، کنترل ولوها، کولرهای هوایی و مبدل‌های حرارتی شده است که تهیه نقشه از طریق مهندسی معکوس و به روش اتوکد انجام و مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته وی، در سه سال اخیر این شرکت با تولید قطعات مورد نیاز، نزدیک به 22 میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادی به ارمغان آورده است.

رئیس تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان ادامه داد: در راستای مقابله با انحصار طلبی و تحریم زدایی دشمنان ایران اسلامی، در 15 سال گذشته این شرکت به همت بالای کارشناسان خود توانست تجهیزات مهم و ارزشمندی را به صورت بومی درآورد .

وی ابراز امیدواری کرد: در سال‌های آتی تمام تجهیزات پالایشگاه اصفهان در داخل تولید شود تا علاوه بر کاهش مصارف ارزی، ‌وابستگی به خارج از کشور در این زمینه به صفر برسد.

تولید شیر پاستوریزه در اصفهان کاهش پیدا می‏ کند



به گزارش خبرگزاری مهر، هومان امیری با اشاره به کاهش توزیع شیر پاستوریزه در اصفهان بیان داشت: توزیع شیر پاستوریزه در اصفهان در راستای افزایش قیمت شیر خام متوقف نشده اما تولید آن کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه افزایش شیر خام ادامه داد: جلسه‏ اضطراری کمیته شیر استان با موضوع قیمت شیر خام برگزار شد که در این جلسه مقرر شد که قیمت شیر خام و قیمت لبنیات تا اطلاع ثانوی افزایش پیدا نکند.

مدیرعامل کارخانه‏ های شیر پاستوریزه استان اصفهان با اشاره مجدد به مشکلات صنعتگران شیر پاستوریزه تصریح کرد: شیر خام گران شده و در حال خروج از اصفهان به کارخانه‏های شیر خشک و دیگر کارخانه‏ های شیر پاستوریزه است.

وی افزود: مطابق این جلسه دامداران موظف شدند که شیر خام را به همان قیمت مصوب 630 تومان به فروش برسانند.

امیری اضافه کرد: کارخانه‏ های لبنی در صورتی می‏توانند به تولید شیر پاستوریزه اقدام کنند که بر مبنای قیمت 630 تومان شیر خام را خریداری کنند.

امیری تاکید کرد: اگر دامدار بالاتر از قیمت مصوب شیر را به فروش برسانند تولید شیر پاستوریزه کاهش چشمگیری در اصفهان پیدا می‏ کند.