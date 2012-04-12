دو تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی راد عصر چهارشنبه در تشریح عملیات های انجام شده طی دو روز گذشته اظهار داشت: ماموران انتظامی سراوان با اقدامات اطلاعاتی باخبر شدند قاچاقچیان قصد دارند یک محموله بزرگ مواد مخدر را به این شهرستان وارد کنند و در فرصتی مناسب به سایر نقاط کشور انتقال دهند.

وی گفت: ماموران مسیر تردد قاچاقچیان را زیر نظر گرفتند و موفق شدند طی یک اقدام غافلگیرانه خودروهای آنان را توقیف و دو نفر از قاچاقچیان را دستگیر کنند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای مذکور، یک تن و 891 کیلوگرم تریاک و 10 کیلوگرم مرفین را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در عملیات دیگری در نیکشهر، ماموران انتظامی این شهرستان موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان، 807 کیلوگرم تریاک را از یک دستگاه تویوتا بدست آورند.

وی گفت: در عملیاتی دیگری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر نیز 57 کیلو و 900 گرم تریاک را از یک دستگاه کامیون در یکی از محورهای این شهرستان کشف و ضبط کردند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان در ایست و بازرسی بخش نصرت آباد از توابع شهرستان زاهدان موفق شدند از دو دستگاه اتوبوس 115 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل آنها جاسازی شده بود را کشف و ضبط و پنج نفر را در این زمینه دستگیر کنند.

سردار فهیمی راد اظهار داشت: در مجموع طی پنج عملیات جداگانه که در 48 ساعت گذشته توسط ماموران انتظامی استان انجام گرفت، شش دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین از قاچاقچیان توقیف شد و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

هفت کشته و زخمی بر اثر واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه در سراوان

واژگونی یک دستگاه خودروی حامل 15 تبعه بیگانه در جاده قدیم گشت - سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان یک کشته و شش زخمی برجای گذاشت.

در پی اعلام فوریت ‌های پلیس 110 مبنی بر یک فقره واژگونی منجر به فوت در جاده قدیم محور گشت ـ سراوان، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

در بررسی حادثه از سوی ماموران مشخص شد، یک دستگاه خودرو پژو 405 حامل 15 نفر از اتباع بیگانه بنا به دلایلی نامعلوم واژگون شده و یک نفر از اتباع بیگانه به هویت "جلیل - الف" بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت و شش نفر دیگر مصدوم که برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

علت حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.