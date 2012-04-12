تیمور یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر از بیان خواسته های مردم کنگان ( مصوبات سفر سوم رئیس جمهور) با وزیر نفت خبر داد و اظهار داشت: استفاده از نیروهای بومی در منطقه ویژه پارس جنوبی یکی از مهمترین خواستههایی بود که با وزیر نفت مطرح کردیم.
وی ادامه داد: محور اول خواستههای ما این مورد بود که شهرستان کنگان با داشتن هفت واحد دانشگاهی و با توجه به نیروهای توانمندی که از این دانشگاهها فارغ التحصیل شدهاند، میتوانند بخش عظیمی از کار را در دست بگیرند، لذا استفاده از نیروهای بومی در فازهای عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، امری بدیهی است.
فرماندار کنگان با بیان اینکه از وزیر نفت خواستار اجرایی شدن مصوبات سفر سوم شدیم، ادامه داد: یکی از این مصوبات بحث اختصاص 106 میلیارد تومان به شهرستان کنگان بود که چیزی حدود پنج برابر بودجه یک سال این شهرستان است.
وی با بیان خصوصیات و تاثیرات این مصوبه در سطح شهرستان کنکان، افزود: با تحقق مصوبه 106 میلیاردی، شهرستان کنگان میتواند در حوزه اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و...جهشی بیش از پنج سال داشته باشد.
یزدانشناس با اشاره به اینکه نظر وزیر نفت در مورد درخواستهای ما مثبت بود، افزود: وزیر نفت از خواستههای ما استقبال کرد و بصورت مکتوب برای تحقق این خواسته، دستورات لازم را به زیر مجموعه خود، معاونین و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صادر کرد.
وی در پایان از توجه ویژه وزیر نفت به شهرستان کنگان تشکر کرد و گفت: امیدوارم معاونین وزیر کارهای اجرایی مربوطه را هر چه سریع تر انجام دهند.
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