طرح توانمندسازی معتادان پاک شده نیازمند تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شیخانی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان، بازگشت مجدد به مصرف مواد مخدر را از مهمترین مشکلات این قشر دانست و اظهارداشت: در این راستا طرح پژوهشی اثر بخشی برنامه جامع توانمند سازی معتادان پاک شده بر کاهش میزان عود اعتیاد در استان تهیه و به کارگروه های فرهنگی و اجتماعی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارسال شده و تاکنون اعتباری اخذ نکرده است.

وی در خصوص هزینه های درمان اعتیاد در راستای اجرای این طرح در استان، عنوان کرد: در این طرح سرانه درمان یک معتاد 15 میلیون ریال، سرانه عود هر معتاد بطور متوسط دو بار به میزان 30 میلیون ریال و سرانه توانمندسازی یک معتاد 42 میلیون ریال برآورد شده است.

شیخانی بر اهتمام ویژه مسئولان بر مسائل روحی و روانی معتادان و حمایت های مورد نیاز در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: در این طرح به ازای هر 15 معتاد یک مددکار بخش غیر دولتی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح مسائل مختلف اشتغال، مسکن، بیمه و سایر مشکلات زندگی معتاد پاک شده مورد توجه قرار می گیرد، افزود: در این زمینه معتادین تحت استعدیابی شغلی قرار گرفته و با استفاده از آموزش های فنی و حرفه ای و تجربیات شغلی، فرصت شغلی برای این افراد فراهم می شود.

معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی اعتیاد را پایه آسیب های اجتماعی در جامعه عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا میزان عود اعتیاد در معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد کرده اند نیازمند برنامه ریزی و ارائه طرح های جامع بوده که طرح مذکور برای اجرا نیازمند تامین اعتبار است.

پیش بینی 35 تا 70 درصدی بازگشت مجدد به اعتیاد در استان

وی با بیان اینکه میزان بازگشت مجدد به مصرف مواد مخدر در معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد کرده اند 35 تا 70 درصد در استان پیش بینی می شود، افزود: بر اساس پژوهش های انجام شده این رقم در کشور 35 تا 90 درصد است.

شیخانی با اشاره به اینکه درمان اعتیاد نیازمند برنامه های گوناگون شامل مداخلات دارویی و روانشناختی است، تصریح کرد: در درمان روانشناختی و برگشت اعتیاد افراد معتاد مسائل فردی، خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی دارای اهمیت ویژه ای است.

کم توجهی به روش درمان روانشناختی برای معتادان

وی به روش های درمان اعتیاد در استان اشاره کرد و ادامه داد: درمان دارویی و روانشناختی از جمله روش های درمان اعتیاد در استان بوده که درمان دارویی مورد توجه قرار گرفته، اما درمان روانشناختی کمرنگ بوده که این دو روش باید با یکدیگر تلفیق شود.

معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در طرح توانمند سازی معتادین بطور جامع به آموزشها و مشاوره های رواشناختی اعم از فردی، خانوادگی، درمانی، مشاوره همتایان و توجه ویژه شده است.