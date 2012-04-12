ورزش سالمندان در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی شامگاه چهارشنبه در همایش هفته سلامت بابلسر اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی عنوان سالمندی و سلامت را برای روز جهانی سلامت در سال 2012 انتخاب کرد.

وی افزود: به دلیل ارتقا وضعیت بهداشتی مناسبی که در کشور حاکم شده، خوشبختانه میانگین سنی افراد در امید به زندگی افزایش یافته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بابلسر تصریح کرد:به طور کلی به افراد بالای 60 سال سالمند می‎ گویند و افراد بین 60 تا 80 سال را سالمند جوان، 60 تا 95 سال را سالمند و از سنین 95 سالگی به بالا را سالمند پیر می‎گویند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بابلسر اظهار داشت: بی ‎تحرکی، مصرف نمک زیاد، افزایش مصرف چربی، استفاده زیاد از گوشت قرمز مواردی است که سلامتی را تهدید می‎کند لذا تغذیه مناسب در سالمندی سالم بسیار تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: برای تحقق سلامت جسمی در دوران سالمندی، باید در دوران جوانی از تغذیه مناسب برخوردار بود و در نتیجه این موضوع به جوانان یادآوری شود چرا که بسیاری از جوانان به مصرف فست‌ فود‌ها علاقه دارند و لازم است ذائقه جامعه تغییر کند که لازم است با فرهنگ‌سازی، مصرف غذاهای سالم بیشتر شود.

رحمانی یاد آور شد با توجه به اینکه شعار امسال از سوی سازمان بهداشت جهانی با عنوان زندگی سالم، طول عمر بیشتر در نظر گرفته شده بنابراین هفت روز این هفته با محوریت سالمندان و سالمندی، ورزش و سلامت معنوی، سالمندی و آموزش همگانی، سالمندی و حوادث و بلایا، سالمندی و شهرهای دوستدار سلامت، سالمندی، سلامت و همکاری بین بخشی، سالمندی و مراقبت در برابر بیماریها، سالمندی و کرامت اجتماعی نامگذاری شده است.





