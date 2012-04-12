900 نفر برای ورود به حوزه علمیه خوزستان نام نویسی کردند

حجت الاسلام علی آلبوکل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی ثبت نام در حوزه علمیه اظهار کرد: داوطلبانی که مایل به ثبت نام در حوزه علمیه هستند با مراجعه به سایت حوزه علمیه قم و دریافت کارت اعتباری، آماده شرکت در آزمون شوند.

وی به زمان برگزاری آزمون سراسری حوزه علمیه اشاره کرد و گفت: آزمون حوزه علمیه هر ساله در تاریخ 15 اردبیهشت ماه برگزار می شد، اما امسال به علت برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در این تاریخ، زمان برگزاری آزمون به 22 اردیبهشت ماه سال جاری ساعت 9 صبح موکول شد.



حجت الاسلام آلبوکل با اشاره به تعداد ثبت نام شدگان در حوزه علمیه خوزستان تصریح کرد: بیش از 900 نفر در مقطع های سیکل، دیپلم و لیسانس به بالا در حوزه علمیه خوزستان ثبت نام کرده اند.



معاون آموزش حوزه مرکز مدیریت حوزه علمیه خوزستان اظهار کرد: ظرفیت حوزه علمیه خوزستان برای پذیرش طلبه 900 نفر اعلام شده است.