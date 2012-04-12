120 معلم ساروی فعالیت خود را در پایه ششم ابتدایی آغاز می کنند

نورا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای نظام آموزشی جدید، ساماندهی فضاهای آموزشی انجام شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با بیان اینکه مدارس تعیین شده برای برگزاری کلاس پایه ششم ابتدایی مشکلی ندارند، افزود: این اداره با فراهم آوردن فضاهای فیزیکی و نیروهای آموزشی مورد نیاز پایه ششم ابتدایی، گام دیگری به سمت استقرار نظام 3-3-6 برداشته است.

وی با بیان اینکه معلمان پایه ششم بر اساس معیارهای مشخص شده تعیین شدند، اظهار داشت: دوره آموزش خانواده ویژه استقرار نظام جدید و پایه ششم ابتدایی برگزار و در خلال این آموزش ها، اطلاعات مفیدی در خصوص مقوله های راهبردی طرح از قبیل نیروی انسانی، فضاهای فیزیکی و تجهیزات آموزشی به خانواده ها ارائه شد.

محمودیان، به مسابقه جشنواره طلایی با موضوع شعر، بروشور و پوستر در راستای اجرای نظام آموزشی ششم ابتدایی اشاره کرد و افزود: مسابقه ای پیامکی با این عنوان در حال برگزاری است.

معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو ساری تصریح کرد: دو هزار و 735 دانش آموز سال تحصیلی آینده در 120 کلاس پایه ششم ادامه تحصیل خواهند داد.

محمودیان افزود: ۱۲۰ معلم کار تدریس این تعداد دانش آموزان را بر عهده خواهند داشت.

وی افزود: تاکنون 68 جلسه جهت اجرای سیستم جدید آموزشی با حضور دست اندرکاران برگزار شده است.