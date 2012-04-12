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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

محمودیان در گفتگو با مهر:

120 معلم ساروی فعالیت خود را در پایه ششم ابتدایی آغاز می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری از فعالیت 120 معلم این ناحیه شهری برای تدریس در پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی پیش رو خبر داد.

نورا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای نظام آموزشی جدید، ساماندهی فضاهای آموزشی انجام شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با بیان اینکه مدارس تعیین شده برای برگزاری کلاس پایه ششم ابتدایی مشکلی ندارند، افزود: این اداره با فراهم آوردن فضاهای فیزیکی و نیروهای آموزشی مورد نیاز پایه ششم ابتدایی، گام دیگری به سمت استقرار نظام 3-3-6 برداشته است.

وی با بیان اینکه معلمان پایه ششم بر اساس معیارهای مشخص شده تعیین شدند، اظهار داشت: دوره آموزش خانواده ویژه استقرار نظام جدید و پایه ششم ابتدایی برگزار و در خلال این آموزش ها، اطلاعات مفیدی در خصوص مقوله های راهبردی طرح از قبیل نیروی انسانی، فضاهای فیزیکی و تجهیزات آموزشی به خانواده ها ارائه شد.

محمودیان، به مسابقه جشنواره طلایی با موضوع شعر، بروشور و پوستر در راستای اجرای نظام آموزشی ششم ابتدایی اشاره کرد و افزود: مسابقه ای پیامکی با این عنوان در حال برگزاری است.

معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو ساری تصریح کرد: دو هزار و 735 دانش آموز سال تحصیلی آینده در 120 کلاس پایه ششم ادامه تحصیل خواهند داد.

محمودیان افزود: ۱۲۰ معلم کار تدریس این تعداد دانش آموزان را بر عهده خواهند داشت.

وی افزود: تاکنون 68 جلسه جهت اجرای سیستم جدید آموزشی با حضور دست اندرکاران برگزار شده است.

کد مطلب 1574948

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