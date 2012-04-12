آماده دیدار با آلومینیوم هرمزگان هستیم

رسول خطیبی در آستانه بازی تیم ماشین سازی برابر تیم آلومینیوم هرمزگان اظهار داشت: با توجه به برد خوبی که هفته قبل در شیراز مقابل برق به دست آوردیم، بازیکنان تیم از روحیه بالایی برخوردارند و علاوه بر آن، با تمریناتی که در هفته جاری انجام داده ایم، با آمادگی کامل به مصاف حریف بندرعباسی خواهیم رفت.

وی در خصوص تیم آلومینیوم هرمزگان که پیش از این صعود خود از گروه "ب" لیگ دسته اول به لیگ برتر را مسجل کرده است، یادآور شد: آلومینیوم هرمزگان تیم کاملی است که زیر نظر یک مربی کاربلد نتایج بسیار خوبی کسب کرده و به نظرم این تیم مستحق صعود به لیگ برتر بود.

خطیبی با اشاره به غایبان تیم ماشین سازی در دیدار روز جمعه، عنوان کرد: در دیدار با آلومینیوم هرمزگان علاوه بر خودم، علی اکبر فرهنگ و سامان نریمان جهان نیز مصدوم هستند که البته امیدواریم بتوانیم از نریمان جهان در این بازی استفاده کنیم.

وی در عین حال از پیروزی تیمش در دیدار با حریف بندرعباسی سخن گفت و افزود: امیدواریم تماشاگران در روز جمعه شاهد یک بازی زیبا باشند و ما بتوانیم جواب محبت های این تماشاگران را با کسب سه امتیاز این بازی بدهیم.

سرمربی ماشین سازان با دعوت از دوستداران فوتبال تبریز و هواداران این تیم برای حضور در ورزشگاه تختی تبریز تصریح کرد: من آرزو می کنم روز جمعه بهترین روز فوتبال تبریز باشد؛ سه تیم تراکتورسازی، ماشین سازی و شهرداری هر کدام بازی حساسی را پیش رو دارند که امیدوارم جمعه هفته جاری، روز خاطره انگیزی برای فوتبال تبریز باشد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با هدایت فنی رسول خطیبی سرمربی جوان و خوش فکر خود هم اکنون با 37 امتیاز در خانه دوم جدول رده بندی گروه "ب" لیگ دسته اول قرار دارد و چنانچه بتواند در دو دیدار باقی مانده اش امتیازات لازم را کسب کند، جواز حضور در مرحله پلی آف را کسب خواهد کرد.

دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و آلومینیوم هرمزگان از چارچوب بازی های هفته بیست و پنجم لیگ یک، از ساعت16:30 روز جمعه در ورزشگاه تختی تبریز به انجام خواهد رسید.