کوچ ابدی هنرمند قمی/ بازی آمنه حسینی در نمایش مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه حسینی کارگردان تئاتر و بازیگر نمایشهای آئینی و دفاع مقدس که بیش از یک دهه فعالیت حرفهای در عرصه نمایش را در کوله بار خود داشت به دیار باقی کوچ کرد و جامعه هنرمندان استان در غم فراغ او سوگوار.
او که در نمایش آئینی «بانوی بینشان» نقش یکی از زنان بهشتی و اصحاب نزدیک حضرت زهرا(س) - در زمانی که خطبه فدکیه را قرائت میکردند- بازی کرد در سالروز شهادت آن بانوی بینشان دار فانی را وداع گفت و جسم بیجانش در بهشت معصومه آرام گرفت.
آمنه حسینی که به همراه همسرش از تهران به سمت قم در حرکت بودند بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سمند با خودروی آنها، دچار آتش سوزی شدند و این زوج جوان که قرار بود 20 روز دیگر مراسم ازدواج خود را برگزار کنند به دیار ابدی رفتند.
ایفای نقش حضرت زینب(س) در نمایش مسافران کوفه، بازیگری نقش شیرزن بنی کلاب در نمایش غریبه شام و ایفای نقش کلیدی در نمایشهای پیراهن هزار یوسف، سارا، نقش زن و چندین نمایش دیگر از وی شخصیتی محبوب در بین هنرمندان نمایش ساخته بود.
او که کارگردانی نمایشهای در سایه سار سوگ سکوت، شهر دندونها، خروسک پریشان، پروانه در آتش، زنده باد نمایش، کلاغها، این بچههای بنفش، ضایعات جنگ، لچک گلی و چندین نمایش دیگر را عهدهدار بود توانست جایزه بازیگری زن جشنوارههای مختلف نمایشی را از آن خود کند.
آخرین فعالیت هنری آمنه حسینی ایفای نقش پیک حضرت معصومه(س) در نمایش ماه معصوم بود که این شاهکار گروه تئاتر آئین در روزهای پایانی سال گذشته به کارگردانی کوروش زارعی به روی صحنه رفت و اثری ماندگار از این هنرمند بر جای ماند.
هنرمندی که همیشه طالب یادگیری بود
کوروش زارعی بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان نمایشهای مذهبی و سرپرست گروه تئاتر آئین که بارها به آمنه حسینی نقشهای مهم و کلیدی را با اطمینان سپرده است درباره ویژگی این هنرمند گفت: یکی از مهمترین ویژگی آمنه حسینی در بین هنرمندان و گروه تئاتر آئین این بود که ایشان همیشه طالب یادگیری و کسب آموزش بود.
وی افزود: در روزگاری که هر کسی وارد عرصه هنر میشود بعد از دو یا سه سال ادعای هنرمندی میکند خانم حسینی بیش از یک دهه در عرصه نمایش فعالیت میکرد و با اینکه روند تکاملی خود را طی کرده بود ولی همیشه طالب یادگیری بود و خودش را هنرجوی تازه کار می دانست.
به گفته زارعی این هنرمند همواره از افراد تاثیرگذار در هنر نمایش میخواست که ضعف کار وی را گوشزد کنند و حتی اگر از هنرمندان کوچکتر از خودش یک نکته هنری میآموخت خیلی خوشحال میشد.
عاشق اهل بیت(ع)
وی درباره آخرین بازی آمنه حسینی در نمایش ماه معصوم گفت: قرار بود نقش پیک حضرت معصومه(س) را به شخص دیگری واگذار کنیم ولی بنا به دلایلی خانم حسینی را برای این نقش انتخاب کردیم. ایشان سپردن این نقش را توفیق بزرگی برای خود میدانست و حتی این مطلب را بیان میکرد که یکی از آرزوهای قلبیاش این بود که برای حضرت معصومه(س) کار کند.
وی با بیان اینکه این هنرمند همیشه عاشق خدمت به اهل بیت(ع) بود، اظهار داشت: علاقه وی به بازی در نمایشهای دینی و مذهبی از وی شخصیتی ساخت که به هیچ وجه در مورد دستمزد کارش با ما صحبت نمیکرد و ممکن است در گروه ما بعضی از هنرمندان درباره دستمزد خود اظهارنظر میکردند ولی ایشان کوچکترین اظهارنظر در این مورد نمیکرد و اجرای نقش و لذتی که از کارش میبرد برای او مهمتر بود.
یکی دیگر از ویژگیهای آمنه حسینی که زارعی به آن اشاره کرد حاشیهساز نبودن این هنرمند متعهد بود.
همیشه از حسینی راضی بودم
زارعی معتقد است: من همیشه از آمنه حسینی راضی بودم. او جزو هنرمندانی بود که هیچ گونه حاشیهای ایجاد نمیکرد و من هیچ وقت به او تذکر ندادهام.
کارگردان نمایشهای آئینی رعایت اخلاق حرفهای در کار هنری را یکی دیگر از ویژگیهای این هنرمندان عنوان کرد و افزود: هر وقت کاری که به آمنه حسینی واگذار میشد سعی میکرد به بهترین شکل آن کار را انجام دهد.
وی افزود: او در آخرین کارش دو نقش متفاوت شامل پیک حضرت معصومه(س) و نقش زن امروزی را بازی می کرد و همیشه از اعضای گروه خواست که به او تذکر و راهنمایی دهند تا هر شب بهتر از شبهای قبل اجرا کند و این روحیه تعاملی در کمتر کسی پیدا میشود.
زارعی با بیان اینکه خانم حسینی خیلی زود از میان ما رفت اظهار داشت: ما هنوز در شوک از دست رفتن این هنرمند هستیم و باور نبود ایشان برای اعضای گروه و هنرمندان نمایش سخت است ولی در مقابل حکمت حضرت باری تعالی سر تعظیم فرود میآوریم و رفتن زودهنگام ایشان را حکمت خداوند میدانیم.
بازی در نمایشهای متفاوت
احمد سلیمانی کارگردان نمایش و سرپرست گروه تئاتر ایده از سالهای نخست فعالیت آمنه حسینی میگوید: پیراهن هزار یوسف جزو اولین نمایشهایی بود که آمنه حسینی در آن ایفای نقش داشت که این نمایش تاثیرات جنگ بر زندگی یک زن و شوهر را به تصویر کشید.
وی ادامه داد: با حضور خانم حسینی در این نمایش اتفاقات خوبی برای او و گروه رخ داد. بعد از آن با این نمایش در جشنواره بسیج، جشنواره بچههای مسجد در قزوین و جشنواره دفاع مقدس در تهران و... شرکت کردیم و خانم حسینی توانست جایزه اول بازیگری زن در جشنوارههای سوره، دفاع مقدس، استانی، بچههای مسجد برای نمایش پیراهن هزار یوسف را کسب کند.
بمب انرژی
سلیمانی شاخصترین کارهای حسینی را در نمایشهای مذهبی دانست و گفت: در سالهای قبل برای اجرای نمایش غریبه شام چند روز قبل از محرم به استانهای مختلف سفر میکردیم و آخر محرم به قم بر میگشتیم و در برخی از سالها این نمایش 70 بار در 7 استان اجرا میشد و اعضای گروه همراهی خوبی داشتند و خانم حسینی در بین اعضای گروه به بمب انرژی معروف بود.
سرپرست گروه نمایش ایده گفت: حسینی برای ایفای نقش در نمایشهای مذهبی بانوی بینشان و غریبه شام اعتقاد ویژهای داشت و این اعتقاد وی جای تامل بیشتری دارد. در این خیمه عزایی که برای امام حسین(ع) بر افراشته میشد او نقش اساسی داشت.
سلیمانی اظهار داشت: ما به حضور هنرمندان در نقشهای کلیدی نمایشهای مذهبی به چشم قسمت و تقدیر نگاه میکنیم و در نمایش ماه معصوم که آخرین کار حسینی بود در سالهای قبل از هنرمندان دیگر استفاده می کردیم ولی امسال به چند بازیگر پیشنهاد پذیرفتن نقش پیک حضرت معصومه(س) ارائه شد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که حسینی این نقش را بپذیرد و الان که نگاه میکنیم میبینیم چه قسمتی برای او رقم خورد که با این نقش مهم از صحنه تئاتر خداحافظی کرد.
مرگ پایان کبوتر نیست
محمدجواد زرنوش کارگردان تئاتر و سرپرست گروه تئاتر سایه روشن نیز در یادداشتی نوشته است: صبح روز جمعه پیامک از استاد فرحناک برایم رسید. نگاه به گوشیام کردم دیدم خط اول پیامش نوشته "مرگ پایان کبوتر نیست". هنوز متن را کامل باز نکرده بودم. با خودم گفتم حتما پیام شهادت برای حضرت زهرا(س) هست. گفتم بخوانم و بعد هم یک پیام شهادت برای ایشان بفرستم.
پیام را باز کردم. "مرگ پایان کبوتر نیست. با کمال تاسف آمنه حسینی به همراه همسرش پر کشید و دیدار را به قیامت گذاشت. مراسم تدفین به محض اطلاع اعلام میشود..."
آمنه حسینی؟؟؟.... ذهنم برگشت به قبل از عید به نمایش ماه معصوم، نمایشی که ۱۲شب اجرا رفتیم. ۱۲ شب خاطره اجراهای تئاتر. ۱۲ شب قرار بود برای آمنه نویزگیر موبایل ببرم اما فراموش میکردم ... آره آمنه حسینی ... یک لحظه بدنم سرد شد.
یاد اجراهای بانو بینشان در بندرعباس افتادم. یاد نشاط و نیرویی که به بچهها میداد. یاد چهره شادش که روزهای آخر اجرای ماه معصوم وقتی بهش گفتم آمنه! بعد از عید برای من بازی میکنی، به شوخی گفت اگه دستمزدم خوب باشه شاید. یاد همه خوبیها و خاطرههای آمنه حسینی. یادش گرامی.
...................
روحالله کریمی
نظر شما