انتظار اين همه انتقاد را داشتم / بازهم مي گويم كه تيم ملي خوب بازي كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين جلسه كه از ساعت 14 امروز در محل آكادمي فوتبال با حضور همايون شاهرخي ، فخرالدين بگوويچ ، حسين فركي و برانكو ايوانكوويچ برگزار شد سرمربي تيم ملي به سوالات پرتعداد خبرنگاران در مورد ديدار ايران و بحرين پاسخ گفت.

درابتداي اين جلسه برانكو ايوانكوويچ با تشكر از فدراسيون فوتبال و اعضاي آن براي ايجاد امكانات براي تمرينات تيم ملي، كنفرانس خبري تشكيل شده را يكي از عوامل تسهيل كننده‌ امور در تيم ملي ارزيابي كرد و افزود: ما در بحرين نتيجه‌ بسيار خوبي را كسب كرديم. كسب اين امتياز سرآغاز بسيار خوبي براي صعود ما به جام جهاني است. بازيكنان هر دو تيم بسيار خوب كاركردند و از لحاظ تاكتيكي فكر مي‌كنم كمتر بازي‌ را دراين حد شاهد بوديم.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان اينكه بحرين و ژاپن جز سه تيم برتر آسيا هستند خاطر نشان ساخت : بازي كردن در برابر حريفي همچون بحرين و كسب تساوي در خانه‌ اين تيم مي‌تواند در آينده به كمك ما بيايد.

وي در جواب اين سوال كه چرا ما شانسي براي گل زدن به بحرين پيدا نكرديم گفت: خوشحالم كه تعداد زيادي از خبرنگاران در بحرين حضور داشتند و بازي را به صورت زنده مشاهده كردند. زنده نگاه كردن مسابقه تفاوت زيادي با تماشاي آن از تلويزيون دارد. پس از پايان اين بازي من و يوريچيچ هر دو از بازي ابراز رضايت كرديم چرا كه اين ديدار از لحاظ تاكتيكي كيفيت بسيار بالايي داشت و جنگ بزرگي بين بازيكنان وجود داشت كه نمونه‌ آن را مي‌توانيد در نيمه‌ نخست و هنگامي كه علي كريمي صاحب توپ مي ‌شد مشاهده كنيد.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان در ادامه افزود : سرمربي بحرين بعد از اين ديدار به من گفت در صورتي كه يك لحظه غفلت مي كردم قطعا نتيجه اين بازي را از دست مي دادم. برانكو اضافه كرد: زمين، توپ، شرايط آب و هوايي همه و همه دست به دست هم داد كه نتوانيم در اين بازي به پيروزي دست پيدا كنيم.

برانكو عملكرد خط دفاعي را در ديدار با بحرين مثبت ارزيابي كرد و گفت : برخلاف نظر شما من تصور مي كنم بازيكنان ما در خط دفاعي بازي بسيار خوبي را به نمايش گذاشتند و مقابل تيمي به نتيجه مساوي دست يافتند كه در جام ملتهاي آسيا حريفانش را با اختلاف دو گل شكست مي داد.

برانكو با حمايت كامل از عملكرد علي دايي گفت : طي روزهاي گذشته صحبت هاي زيادي در مورد دايي مطرح مي شود اما نمي دانم چرا شما در مورد ساير بازيكنان نمي‌پرسيد. وقتي كه بازيكني به طوركامل درتركيب يك تيم قراردارد نشان دهنده‌ اين است كه آن بازيكن وظايفش را به خوبي انجام داده است. دايي در بسياري از بازيي ها گل به ثمر رسانده است. ولي در برخي بازيهاي هم پيش مي ايد كه يك بازيكن نمي تواند گل بزند. اما ما از عملكرد دايي راضي هستيم و وظايفي كه برعهده او گذاشته بوديم به خوبي انجام داد.

برانكو درباره‌ حضور فريدون زندي از ابتداي بازي برابر بحرين تصريح كرد: زندي بايد به عنوان يك ملي‌پوش بازي‌اش را روزي آغاز مي‌كرد. حالا اين بازي مي‌توانست يك بازي دوستانه باشد يا يك مسابقه‌ حساس.

برانو ايوانكوويچ در مورد ديدار روز پنجم فردودين ماه برابر تيم ملي فوتبال ژاپن گفت : ما مسابقه‌ بسيار دشوار با قهرمان آسيا خواهيم داشت هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه ما كار راحتي را برابر ژاپن داريم. از زماني كه قرعه‌كشي انجام شد من مدام تاكيد داشتم كه گروه ما گروه بسيار مشكلي است و براي صعود به جام جهاني بايد مبارزه‌ كنيم.

ايوانكوويچ در مورد انتقاداتي كه پس از ديدار با بحرين عليه تيم ملي مطرح مي شود گفت : من انتظار چنين برخوردهايي را داشتم و ازانتقادات مطبوعات تعجب زده نشدم . در برخي از روزنامه‌ها مشاهده مي‌كنيم كه مي ‌نويسند كه ژاپن حريف آساني براي ما خواهد بود و اگر نتوانيم با كمتر از سه گل اين تيم را شكست دهيم اين باعث شكست ما خواهد بود. ما بايد همه ورزشكارباشيم و براي تيم حريف ارزش قايل شويم حال اين حريف چه لائوس باشد و چه ژاپن.

خبرنگار ورزشي خبرگزاري " مهر" از سرمربي تيم ملي پرسيد آيا شما نتيجه سفردكتربيژن ذوالفقارنسب به ژاپن را مستقيما دريافت خواهيد كرد يا از طريق فدراسيون فوتبال كه دراين ميان همايون شاهرخي گفت : آقاي برانكو خيلي در جريان اين سفرقرارندارند و مسلما ما احترام بسيارزيادي براي دكتر ذوالفقارنسب قايل هستيم اما بايد ايشان گزارششان را به كميته پيشكسوتان ارائه بدهد.

سرمربي تيم ملي فوتبال با بيان اينكه نيكبخت تنها به دليل مصدوميت خط خورده است تصريح كرد: نمي دانم چرا شما تنها به سراغ نيكبخت مي رويد و در مورد بداوي ، علوي يا شفيعي سوال نمي كنيد.

برانكو ايوانكوويچ در پايان گفت : من و همايون شاهرخي از حاميان برگزاري منظم رقابتهاي ليگ برتر بوديم اما به هر حال شرايطي پيش آمد كه اين ديدار ها برگزار نشد اما اميدوارم در ادامه شاهد برگزاري مسابقات منظم ليگ برتر باشيم.