۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

حماس:

رژیم صهیونیستی حرمت مرده و زنده را نگه نمی دارد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، با اشاره به ویرانی ضریح عزالدین قسام از مبارزان ضد اسرائیلی در حیفای اشغالی آن را نشانه خوی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام اشغالگران در ویرانی ضریح شهید عزالدین القسام در حیفا محکوم است.

در این بیانیه آمده است: ویرانی این ضریح جنایتی علیه همه ادیان آسمانی و قوانین بین المللی و نشانه خوی نژادپرستانه و وحشی اشغالگرانی است که حرمت زنده و مرده را نگه نمی دارند.

حماس بیان کرد: این اقدام در واقع تلاشی از سوی اسرائیل برای حذف تاریخ این مرد مبارز و ضد اشغالگران است. اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان یونسکو باید به مسئولیتهای خود در قبال توقف جنایات مستمر صهیونیستها عمل کند.

