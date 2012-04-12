رژیم صهیونیستی حرمت مرده و زنده را نگه نمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام اشغالگران در ویرانی ضریح شهید عزالدین القسام در حیفا محکوم است.

در این بیانیه آمده است: ویرانی این ضریح جنایتی علیه همه ادیان آسمانی و قوانین بین المللی و نشانه خوی نژادپرستانه و وحشی اشغالگرانی است که حرمت زنده و مرده را نگه نمی دارند.

حماس بیان کرد: این اقدام در واقع تلاشی از سوی اسرائیل برای حذف تاریخ این مرد مبارز و ضد اشغالگران است. اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان یونسکو باید به مسئولیتهای خود در قبال توقف جنایات مستمر صهیونیستها عمل کند.