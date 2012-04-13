اسعدیان فیلمنامه "دا" را می نویسد/12 فیلم کوتاه درباره خرمشهر کلید خورده است

فرید فرخنده‌کیش با اعلام این خبر در توضیح روند تولید مجموعه تلویزیونی "دا" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : برای تولید مجموعه تلویزیونی "دا" در حال حاضر در مرحله تحقیق و پژوهش هستیم و با توجه به قابلیت هایی که داستان دارد قصد داریم با این تحقیقات فیلمنامه خوبی از آب درآوریم تا حق مطلب درخصوص کتاب "دا" به جا آید.



وی در ادامه افزود : صحبت های اولیه برای ساخت این مجموعه تلویزیونی با همایون اسعدیان به عنوان کارگردان و منوچهر محمدی به عنوان تهیه کننده انجام شده است.در همین راستا همایون اسعدیان مطالعات اولیه در این خصوص را انجام داده و قصد نگارش فیلمنامه را نیز دارد.

مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره در توضیح چرایی ساخت این مجموعه تلویزیونی گفت : آثار مکتوب بسیاری از ایام دفاع مقدس و رشادت‌های زنان در عرصه‌های مختلف این حماسه هشت ساله موجود است که جا دارد برای هر یک از این داستان‌ها فیلمی شایسته بسازیم.

فرخنده‌کیش در ادامه صحبت های خود با اشاره به روند تولید 20 فیلم کوتاه با موضوع خرمشهر به مناسبت فرارسیدن سی‌امین سالگرد آزادسازی این شهر را آغاز کرده‌است گفت : تا کنون 12 فلیم کوتاه توسط میراحسان، محمود رحمانی، بهروز نورانی بدر، شهروز توکلی ، هادی آفریده، فرشید آذری ، فیما امامی، رضا دریا نوش کلید خورده است.

وی در ادامه افزود : هدف از تولید فیلم‌های کوتاه با موضوع خرمشهر گرامی داشت یاد و خاطر ایثارگری‌های رزمندگان به خصوص مردم جنوب برای آزادسازی خرمشهر است. و در این راستا شورای تخصصی تولید این آثار از میان 160 طرح 20 فیلم را برای ساخت انتخاب کرده‌است و سراغ موضوعات و اتفاق هایی که در خرمشهر افتاده است رفتیم که کمتر کسی تا کنون سراغ آنها رفته است.