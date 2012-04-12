170 میلیارد ریال تسهیلات مسکن به روستائیان قزوین پرداخت شد

اسدالله نداف فهمیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال گذشته بانک مسکن برای احداث هفت هزار و 770 واحد مسکونی تسهیلاتی به مبلغ سه هزار و 809 میلیارد و 235 میلیون و 919 هزار ریال پرداخت کرده است.



وی گفت: همچنین در این مدت برای 301 واحد مسکونی متقاصی دریافت تسهیلات بافت فرسوده، مبلغ 57 میلیارد و 569 میلیون و 880 هزار ریال به متقاضیان پرداخت شده است.



مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین تصریح کرد: بانک مسکن همچنین در طرح تلاش برای 674 واحد مسکونی 91 میلیارد و 194 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرد.



نداف در خصوص تسهیلات ارائه شده توسط این بانک در سایر بخشهای مشارکتی یادآورشد: در سال گذشته بانک مسکن در این خصوص برای 850 واحد مسکونی 220 میلیارد و 107 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است.



وی در خصوص تسهیلات ارائه شده در حوزه فروش اقساطی مسکن نیز یادآورشد: در این مدت بانک مسکن برای هشت هزار و 439 واحد مسکونی تسهیلاتی به ارزش یک هزار و 314 میلیارد و 769 میلیون ریال پرداخت کرده است.



مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین بیان کرد: در این مدت بانک مسکن برای 37 متقاضی، چهار میلیارد و 733 میلیون ریال وام مضاربه به متقاضیان پرداخت کرد.



نداف در خصوص تسهیلات فروش اقساطی کالای مصرفی بادوام، ابزار‌آلات و ماشین‌آلات هم گفت: در سال گذشته این بانک برای 269 متقاضی این نوع از تسهیلات مجموعا شش میلیارد و 394 میلیون و200 هزار ریال پرداخت کرده است.



وی افزود: در مدت یاد شده بانک مسکن برای 47 متقاضی فروش اقساطی خرید خودرو سه میلیارد و 304 میلیون و240 هزار ریال تسهیلات پرداخت کرده است.



مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین اظهارداشت: پرداخت تسهیلات جعاله به یک هزار و 572 متقاضی به مبلغ 86 میلیارد و 906 میلیون ریال و نیز 73 میلیارد و 948 میلیون ریال به یک هزار و 915 پرونده متقاضی دریافت تسهیلات از دیگر اقدامات بانک مسکن در سال گذشته است.

