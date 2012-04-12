گردهمایی هنرمندان بسیجی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام راشد یزدی چهارشنبه شب در گردهمایی هنرمندان بسیجی اظهار کرد: همه افراد نمی توانند هنر را تشخیص دهند بلکه شناسایی هنر وظیفه فردی است که در وجود آنها زمینه های هنر وجود داشته باشد.

وی با اشاره به این مطلب که اسلام هنر و هنرمند را معظم می داند و به هنر ارزش داده شده است، گفت: دین مبین اسلام دین هنرپرور و هنرشناس است و این مسئله به وضوح در اسلام نمایان است.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه در برخورد های نظامی صدر اسلام آسیب رساندن به آثار هنری جایز نبوده است، تصریح کرد: اسلام برای افراد تئوری فرهنگ ارائه می دهد و افراد می توانند به صورت اختیار از فرهنگ اسلام استفاده کنند چرا که اسلام دین فرهنگ است.

راشد یزدی در ادامه با اشاره به این مطلب که هر کشور و ملتی که دارای فرهنگ و هنر نباشد همانند این است که در غار زندگی می کند، افزود: تخریب آثار هنری، فرهنگی و تاریخی هر کشور و ملل از بین بردن فرهنگ و هنر ملت ها و کشورها است.

وی بیان داشت: زن هنر خلقت آفرینش است بنا براین برای سامان بخشیدن، تسهیل در امور تحصیل زنان به ویژه در زمینه فعالیت های هنری باید بیشتر تلاش شود.