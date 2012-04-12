به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری تبریز به عنوان بازوی کمکی دولت در استان در اجرای طرح ملی مسکن مهر، اقدامات و برنامه ‌ریزی ‌های گسترده‌ ای را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا برنامه ‌ریزی برای احداث هزار واحد مسکونی از چندی پیش توسط شرکت خانه‌ سازی پیش ‌ساخته آذربایجان آغاز شده است.

شهردار تبریز با اعلام اینکه مراحل احداث این تعداد واحد مسکونی در حال نهایی شدن است، از اتمام و واگذاری این واحدها طی سال جاری از سوی شهرداری تبریز به متقاضیان واجد شرایط خبر داد.

وی در عین حال از برنامه ‌ریزی شهرداری تبریز برای جایگزینی سیستم مکانیزه و مدرن ساختمان‌ سازی و نیز تکنولوژی روز دنیا در شرکت خانه ‌سازی آذربایجان شهرداری در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این طرح با همکاری و مشارکت سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی پس از انجام مطالعات لازم و نیز توافق نهایی با طرف سرمایه‌گذار عملیاتی خواهد شد.