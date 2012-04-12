30درصد روستاهای بیرجند لوله گذاری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی برنامه ریزی انجام شده در سال جاری 30 درصد روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان با لوله گذاری آبرسانی خواهند شد.

وی در خصوص آبرسانی به روستاهای این شهرستان، تصریح کرد: شهرستان بیرجند به دلیل پراکندگی روستاها بیشترین میزان آبرسانی در بین شهرستان ها را به خود اختصاص داده است.

قاسم زاده نداف اضافه کرد: طبق پیش بینی های انجام شده تا 22 بهمن ماه سال جاری نیز روستاهای اقماری بیرجند به طور کامل آبرسانی و مشکل برق و گاز نیز در این روستاها مرتفع خواهد شد.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به محدودیت منابع آبی و آبرسانی به روستاهای شهرستان بیرجند، افزود: طبق بررسی انجام شده مشکل کم آبی این شهرستان در کوتاه مدت از طریق جمع آوری آب رها شده در مناطق مرزی و جلگه مختاران و انتقال آن به بیرجند مرتفع خواهد شد.

وی برنامه دهگردشی در روستاهای شهرستان را یکی از فعالیت های موثر در شناسایی مشکلات روستائیان عنوان کرد و بیان داشت: بسیاری از مشکلات کوچک مردم طی این برنامه مرتفع شده و مشکلات و معضلات پیش روی روستائیان نیز شناسایی و بررسی می شود.

عدم تخصص اعضای هیئت مدیره تعاونی های مسکن مهر و تاخیر در تحویل واحدهای

قاسم زاده نداف در ادامه در خصوص علت تاخیر در تحویل برخی از واحدهای مسکن مهر در بیرجند، بیان کرد: تعدادی از اعضای هیئت مدیره تعاونی های مسکن مهر از تخصص لازم برخوردار نبودند که عدم مدیریت آنها و ایجاد اختلاف قیمت دربرآورد اولیه با مراحل پایانی ساخت تاخیر واحدها را در پی داشته است.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به تاخیر در تحویل مسکن اوقاف در بیرجند نیز یادآور شد: تاخیر 10 ماهه در مراحل ساخت مسکن اوقاف نیز به علت تغییر مدیریت این نهاد و نقض توافق قبلی با مسکن و شهرسازی بوجود آمده و اوقاف باید جوابگوی هرگونه افزایش قیمت طی مدت مذکور باشد.