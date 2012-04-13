پیمان اکبری که پس از توافقات صورت گرفته با سرپرست باشگاه پیکان برای یک فصل دیگر به عنوان سرمربی تیم والیبال این باشگاه باقی ماند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این چهاردهمین حضور من در پیکان و سومین سال متوالی مربیگریام در این تیم در راستای اهداف ورزشی ایران خودرو است.
وی تصریح کرد: پیکان بخشی از زندگی من است که حکم خانه ام را هم دارد. در طول سالها حضور در این تیم با شرایط مختلف مواجه بودیم و با کم و زیادهایش ساختیم و در مجموع از این بابت راضی هستم. از اینکه برای هدایت تیم والیبال پیکان دوباره به من اعتماد شد، قدردان هستم و امیدوارم بتوانم در راستای دو سال گذشته پاسخ اعتمادها را داده و مهره موثری در مجموعه ایران خودرو باشم.
اکبری با اشاره به انتظارات سرپرست باشگاه پیکان برای تکرار قهرمانی تیم والیبال این باشگاه خاطرنشان کرد: به هر حال کسب بهترین نتایج و قهرمانی در برنامه وی است اما واقعا نمیتوان خیلی راحت از قهرمانی و قهرمان شدن حرف زد. در کنار داشتن بودجه کافی باید تلاش هم داشت.
سرمربی تیم والیبال پیکان با یادآوری دوران قهرمانی این تیم در لیگ برتر ایران گفت: آن زمان از مجموع 12 ملیپوش، هفت هشت نفرشان عضو تیم پیکان بودند و دیگر بازیکنان هم در تیم جوانان و امید بازی میکردند. الان هم برای قهرمانی باید چند مهره خوب بگیریم و با ترکیبی از جوانان و با تجربهها در حد قهرمانی ظاهر شویم و سرنوشت خوبی را رقم بزنیم. با این شرایط قهرمانی دور از دسترس نیست اما در مجموع هیچ چیزی تضمین شده نخواهد بود.
وی با اشاره به عنوان سومی مشترک پیکان در لیگ 90 یادآور شد: شخصا هیچ وقت با عنوان سومی راضی نمیشدم به خصوص اینکه در بیشتر دوران بازیگریام و اولین سال مربیگریام، با تیمم قهرمان شدم اما از نظر فنی و ابزار موجود عنوان سومی پیکان بالاتر از حد انتظار هم بود.
اکبری با بیان اینکه باید با واقعیت پیش رفت، تاکید کرد: از یاد نبریم که هر چه پول بدهیم، آش میخوریم؛ البه هیچ زمانی ولخرجی در پیکان نبوده و نخواهد بود. باید یکسری سقفها رعایت شود. نمیتوان بیش از حد پول داد و هزینه کرد. ما با پول قهرمان نمیشویم. البته بودجه مهم است اما در کنار مسائل دیگر.
سرمربی تیم والیبال پیکان در مورد برنامههای خود برای حضور در لیگ برتر 91 اظهارداشت: تقویت ترکیب تیم با ایجاد تغییراتی در حد سه چهار بازیکن را در برنامه داریم. میخواهم از نیروهای باتجربه و در عین حال کارآ استفاده کنم که به معنای واقعی کمک کننده باشند.
