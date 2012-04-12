به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در گردهمایی بزرگ خادمین درگاه بهشت که شامگاه چهارشنبه در بوستان کوکب برگزار شد، اظهار داشت: در راستای خدمت به سالمندان بوستان‌هایی برای ورزش صبحگاهی سالمندان ایجاد خواهد شد.



وی پیش بینی هموارسازی معابرشهری برای تسهیل عبور سالمندان را از دیگر برنامه‌های شهرداری عنوان کرد و افزود: برای بهره گیری از تجربیات سالمندان در برخی از بوستان‌های قم خانه‌های تجربه راه اندازی خواهد شد تا محلی برای ارائه تجربیات سالمندان باشد و شرایط استفاده جوانان از این تجربیات فراهم آید.



به کارگیری تجربه سالمندان در کنار تلاش جوانان



شهردار قم با بیان اینکه کشور را باید با تجربه سالمندان وتلاش جوانان بسازیم گفت: تجربه سالمندان و قوای جوانان هر دو با هم کشور را به موفقیت می‌رسانند و وجود یکی از آنها به تنهایی موفقیتی در پی نخواهد داشت.



وی افزود: باید فرهنگ تکریم و احترام به سالمندان را در جامعه نهادینه کنیم وشروع این کار باید از منزل صورت گیرد و اگر پدر و مادری در منزل داریم باید قدرشان را بدانیم و آنها را تکریم کنیم.



دلبری گفت: اگر در محل کار هم افراد مسنی هستند باید به خواسته‌های آنها توجه کنیم واز تجربیات بسیار سودمند آنها نیز استفاده کنیم.