نهادینه کردن ارزشهای دینی زمینه را برای مصرف کالای داخلی فراهم می کند

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سال است شعار اصلی شروع سال را در حوزه اقتصادی انتخاب می کنند، و این یعنی ایشان یک سیاست گذاری کلان را در سال های گذشته در حوزه اقتصادی در نظر داشته اند.

وی افزود: در این راستا تمام فعالیت های کلان دستگاه ها باید به آن سمت و سو حرکت کنند و فقط با چاپ کتاب و نوشتن چند مقاله و برگزاری چند همایش و دادن بیلان کاری اکتفا نکنند این خود هدر دادن بودجه و عدم تحقق شعار سال را به دنبال دارد و باید این بخش به دنبال عمل بود.

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: نامگذاری های قبلی کلی بود، ولی امسال مقام معظم رهبری، با توجه به تحریم های اخیر به صورت عملیاتی و جزئی تر سال را نامگذاری کرده اند و این مهم رسالت مدیران و مسئولان را سنگین تر می کند.

حجت الاسلام مصائبی اعلام کرد: حمایت از تولید ملی موجب بهبود فضای کار و اشتغال نیروی انسانی و هدفمند بودن سرمایه است که مستلزم کیفی بودن تولیدات می شود و دولت باید به آن ملزم باشد و در اجرای اصل 44 مولد کار باید بخش خصوصی باشد نه رقیب و با اصلاح قوانین و پرهیز از تصدی گری موجبات تقویت بخش خصوصی را فراهم کنیم.

وی به مواردی در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش های دینی در تولید اشاره کرد و یادآور شد: تولید ثروت از راه حلال و مصرف کالاهای داخلی به عنوان یک ارزش باید ترویج شود.

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان اعلام کرد: باید انقلاب فرهنگی بین مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید و تبدیل به ارزش شود، ایجاد این انقلاب فرهنگی اراده آهنین "ما می توانیم" را می خواهد.

حجت الاسلام مصائبی با اشاره به اینکه برای تحقق شعار امسال با توجه به تحریم ها باید راهکارهای عملی و خارج از جزوات ارائه شود، اظهار داشت: براین اساس باید ظرفیت های کلان اقتصادی که به دلیل تحریم ها تعطیل مانده، فعال شده و از ظرفیت های بالقوه، ذخائر خدادادی، معدنی، نیروی انسانی بهره گیری کافی انجام شود تا بتوان ضمن ایجاد اشتغال از زمینه فراهم شده نیز صیانت شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین حمایت از تولید در کشور نیازمند تجدید نظر و بازنگری است، گفت: قوانین حمایت از تولید در کشور باید اصلاح و تقویت شود تا زمینه برای حضور بیشتر بخش خصوصی در راستای تولید کالای با کیفیت فراهم شود.

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت در امر تولید افزود: در این حیطه نباید رقابت بین دولت و سرمایه گذار باشد بلکه دولت به سیاست گذاری بپردازد و بین بخش خصوصی برای تولید کالای مرغوب و با کیفیت رقابت ایجاد شود.

وی با اعلام اینکه در سال های گذشته با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، بر به کارگیری از نخبگان در عرصه های مختلف ما شاهد پیشرفت های علمی چشمگیر جوانان کشور در سطح ملی و جهانی بودیم، عنوان کرد: بر این اساس برای تحقق شعار امسال باید اقتصاد دانان محور باشند و با استفاده از ذهن خلاق نخبگان این بخش پویا شود تا شاهد خروجی مطلوبی در پایان سال باشیم.

حجت الاسلام مصائبی با تاکید بر برنامه ریزی و انسجام بخشی فعالیت های اقتصادی برای کسب پیشرفت و توسعه در این بخش افزود: تشکیل کمیته ابداعات و اختراعات برتر می تواند در این بخش بسیار کارساز و مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه در نامگذاری های چند سال اخیر که بیشتر در بخش اقتصادی بوده نباید تصور شود که دستگاه های فرهنگی در قبال این شعارها هیچ گونه وظیفه ای ندارند، ادامه داد: فرهنگ و تولید رابطه تنگاتنگی با هم دارند و فرهنگ در تولید اثرگذاری خاصی دارد و تولید هم در فرهنگ نقش اساسی ایفا می کند.

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه ورود تک سویه در تحقق شعار سال جاری نمی تواند کارساز باشد، بیان کرد: دستگاه های فرهنگی و سایر دستگاه ها برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید متقابل و متوازن با هم عمل کنند.