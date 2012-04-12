کمبودی برای تامین میوه کرمانشاه تا پایان فروردین ماه نداریم

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به موجودی سرد خانه ها امسال کمبودی برای تامین میوه تا پایان ماه فروردین نداریم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین محصولات گل خانه ای و جالیزی از مناطق گرمسیری در حال عرضه به بازار بوده و در این خصوص کمبودی نخواهیم داشت.



رستمی تاکید کرد: با توجه به توزیع سیب و پرتغال به میزان 3000 تن طی ایام پایانی سال 90 و نوروز 91 و با توجه به میزان یاد شده بخشی از آن نیز تا پایان فروردین ماه سالجاری در حال توزیع است.

وی افزود: همچنین با توجه به تنظیم بازار میوه در یک ماه آخر سال و ماه فروردین شاهد ثبات نسبی در بازار میوه هستیم.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: با جمع بندی های حاصله در زمینه تامین بازار میوه تا این لحظه مشکلی در این خصوص مشاهده نشده.

رستمی در پایان افزود: امید است با تلاشهایی که در بحث تامین بازار میوه تا این لحظه انجام گرفته و با توجه به ثبات نسبی یاد شده باز هم این سازمان بتواند در این زمینه موفق عمل کند و در کنار آن با جدیت تمام بر نظارت در بازار در خصوص مبحث قیمت تاکید و به آن عمل می کنیم.

