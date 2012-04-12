تیم ترامپولین یزد در مسابقات لیگ باشگاه های کشور حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی مسابقات ترامپولین لیگ باشگاه های کشور از 30 فرودین ماه در استان گلستان آغاز می شود.

تیم یزد متشکل از محمد شهاب یاوری، سید رضا صیادی، سید حسین حسینی و امیرمحمد خیراندیش با مربیگری محمدحسین دشتی در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

این مسابقات در روز های 30 و 31 فروردین برگزار می شود.

قضاوت داور و کمک داور یزدی در مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های آسیا

داور و کمک داور یزدی یک دیدار در رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا را قضاوت خواهند کرد.

سعید مظفری زاده و سعید علی نژادیان داوران یزدی هستند که دیدار دو تیم سئونگ نام کره جنوبی و سنترال کوئست استرالیا در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا را به عنوان داور وسط و کمک داور اول قضاوت می کنند.

کمک داور دوم این مسابقه نیز علیرضا کهوری خواهد بود.

این مسابقه 30 فروردین ماه در شهر سئول پایتخت کره جنوبی برگزار خواهد شد.

سحر کرجی در سومین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بانوان

بانوی کاراته کا یزدی در اردوی تیم ملی کاراته بانوان حضور دارد.



سومین مرحله اردوهای تیم ملی کاراته بانوان به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران برپا می شود.

اردونشینان برای تست آمادگی جسمانی پنجشنبه 24 فروردین ماه به آکادمی ملی المپیک می روند.

تیم ملی بانوان کاراته خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا که اواخر تیرماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود، مهیا می کند.