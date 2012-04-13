جزئیات تحریم 100 شرکت اروپایی توسط ایران/ ثبت ‌سفارش قفل شد

احسان خدایی در گفتگو با مهر با تائید خبر توقف مراودات تجاری ایران با 100 شرکت اروپایی گفت: در مقابل مواضع خصمانه‌ای که اتحادیه اروپا بر علیه ایران داشته و بر خلاف عرف تجارت بین‌المللی و قوانینی که سازمان ملل متحد وضع کرده، ایران را مورد محدودیت اقتصادی قرار داده است، جمهوری اسلامی ایران مراودات تجاری خود را با 100 شرکت اروپایی متوقف کرد.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در فاز اول، این محدودیت تجاری برای آن دسته از شرکت‌‍‌هایی صورت گرفته است که کالاهای لوکس و مصرفی به ایران صادر می‌کردند، بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران نیز جلوی واردات آن را گرفته است.

وی تصریح کرد: این اقدام در گام اول صورت گرفته و به این شرکتها نیز به صورت رسمی اعلام شده است.

خدایی اظهار داشت: این اقدام جمهوری اسلامی ایران به این دلیل صورت گرفته تا به کشورهای اروپایی نشان دهد که مواضع تجاری را با مواضع سیاسی یکسان نبینند بلکه مواضع بنگاههای اقتصادی با مواضع سیاسی کشورها کاملا متفاوت باشد.

پیش از این اعلام شده بود که ایران قصد دارد در اقدامی پیش دستانه واردات کالا از 100 شرکت اروپایی را تحریم کند.

گزارش مهر نشان می دهد: ایران در سال گذشته در حدود 500 ردیف تعرفه‌ای واردات و در حدود 3600 ردیف تعرفه‌ای صادرات داشته است. به عبارت دیگر، کشورمان در سال 90 از حدود 69 کشور دنیا کالا وارد و به حدود 169 کشور دنیا کالا صادر کرده است.

در همین حال، ایران در سال گذشته با حدود 160 کشور مراوده تجاری داشته است.