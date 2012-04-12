همایش هم اندیشی ارومیه - شهر ایرانی خرداد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شریف نژاد صبح پنجشنبه در جلسه ستاد اجرایی برگزاری همایش هم اندیشی شهر ایرانی،‌شهر تاریخی، مذهبی و فرهنگی شهر ارومیه، افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده اول خرداد ماه سالجاری بصورت قطعی برای اجرای همایش هم اندیشی شهر ایرانی، شهر تاریخی، مذهبی و فرهنگی ارومیه تعیین شده است.

وی ادامه داد: هم زمان با افتتاح همایش شهر ایرانی در فرهنگستان هنر تهران، از تمام گروه های هنری، موسیقی، صنایع دستی، تئاتر و هم چنین هنر منبت کاری و غیره برای معرفی شهر ارومیه استفاده می شود.

فرماندار ارومیه گفت: مدعوین ویژه دعوت شده در این همایش، نخبگان فکری و فرهنگی از جمله دانشمندان هنری و فرهنگی، استانداران سابق و فعلی و فرمانداران سابق، شهرداران سابق، نمایندگان و وزراء سابق و... که ساکن شهر ارومیه و یا ساکن در سایر شهرهای ایران، هستند.

شریف نژاد از ارسال 72 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و اظهار داشت: این مقالات مراحل ارزیابی خود را طی کرده و در مرحله ویراستاری بوده که بعد از اتمام این مرحله مقالات چاپ می شوند.

وی با اشاره به طبقه بندی مقالات دریافتی در سه سطح علمی، افزود: چکیده مقالات بعد از چاپ در همایش شهر ایرانی که در اول خرداد ماه سال جاری در فرهنگستان هنر تهران برگزار خواهد شد در اختیار شرکت کنندگان همایش برای آگاهی بیشتر قرار می گیرد.

شریف نژاد از تهیه و چاپ شش عنوان کتاب شامل کتاب پرویز عقلمند با عنوان مشاهیر علمی و فرهنگی آذربایجان غربی، کتاب رحیم نیک بخت با عنوان تحولات غرب آذربایجان، کتاب داوود قاسم پور با عنوان ارومیه در مشروطیت، نشریه سفر در چهل صفحه در مورد مصاحبه با مفاخر شهر ارومیه خبر داد.

وی ‌عکس برداری از مناطق مختلف ارومیه، کتاب مسکن و شهر سازی با عنوان سیمای شهر در مورد هویت تاریخی شهر ارومیه و بحث کتاب شناسی آذربایجان بالاخص ارومیه به وسیله نسخه شناس آذربایجان هاشمیان در شش هزار فیش را دیگر کتابهای چاپ شده جهت توزیع در این همایش دانست.

فرماندار ارومیه یادآور شد: فیلم مستند معرفی شهر ارومیه، شهر تاریخی، مذهبی و فرهنگی ، که از 15 اردیبهشت ماه تبلیغات رسانه ای آن آغاز و هم چنین برای آگاهی عموم در سطح شهر اطلاع رسانی می شود، نیز تولید می شود.

وی عنوان کرد: موضوع هایی چون معماری، هنر، شعر و ادب، موسیقی، فرهنگ و تاریخ، شهرسازی، مسایل معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی در منطقه و حضور ارومیه در دفاع مقدس در قالب هم اندیشی ارومیه معرفی می شوند.

شریف نژاد ضرورت آشنایی نسل جدید با داشته های فرهنگی، تاریخی و هنری را مورد تاکید قرار داد و گفت: این همایش زمینه آشنایی با شاخصه های فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی و مذهبی شهر ارومیه را برای شهروندان فراهم می کند.