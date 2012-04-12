سایپای البرز به مصاف شاگردان علی دایی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، ازهفته سی‌ام لیگ برتر فوتبال سایپای البرز عصر فردا در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف تیم راه اهن می رود.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم می روند که هر دو تیم برای فرار از انتهای جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز دارند.سایپا هفته گذشته در اهواز فولاد خوزستان را شکست داد و از نظر فنی در شرایط مناسبی است و حالا می تواند با کسب سه امتیاز مقابل راه اهن از خطر سقوط نجات پیدا کند.

در آن سوی میدان هم راه آهنی هست که هنوز در منطقه خطر قرار دارد و دیدار فردا می تواند حکم فینال را برای شاگردان دایی داشته باشد.

تیم راه اهن در حال حاضر با کسب 32 امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد.

دیدار راه اهن و سایپای البرز از ساعت 17 عصر فردا در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار خواهد شد.