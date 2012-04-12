کودک تبریزی اولین دعا را به جشنواره دستهای کوچک دعا فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی ار گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: نخستین دعا 16 فروردین ماه از طریق اداره پست که اثر پرستو فرزانه آبادیان است به دبیرخانه دائمی جشنواره رسید.

وی افزود: پرستوی 9 ساله در دلنوشته خود از خداوند خواسته است تا بتواند یک کیک خیلی خیلی بزرگ درست کند و وقتی امام زمان آمد با آن از همه مردم پذیرایی کند.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی دعا برای ظهور منجی را یکی از اساسی‌ترین ادعیه در طول شش دوره پیشین این جشنواره دانست و گفت: دنیای بچه ها سرشار از معنویت است و این جشنواره در صدد مرور، بازکاوی و تعمیق اندیشه‌های دینی کودکان ایران اسلامی است.

وی همچنین گفت: مفاهیمی چون صلح‌طلبی، امنیت، خانواده دوستی و توجه به مشکلات همنوعان از دیگر مسائل مورد توجه کودکان در ادعیه دوره‌های گذشته این جشنواره بوده است.

خدایی با اشاره به فعالیت دبیرخانه این جشنواره گفت: بیش از 20 هزار پوستر و فراخوان این جشنواره به مدارس ابتدایی، کانون‌های دانش‌آموزی، کانون‌های پرورش فکری کودک و نوجوان، آموزش و پرورش نواحی و مناطق، مهدهای کودک و سایر نهادهای فرهنگی ارسال شده است و شرکت در جشنواره از طریق پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری آذربایجان‌شرقی به نشانی www.artabriz.ir نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

وی گفت: زمان شرکت در این جشنواره تا پایان اردیبهشت‌ماه است و اختتامیه آن 11 تیرماه سال 90 با حضور برگزیدگان و کودکان خداجو در تبریز برگزار خواهد شد.

اضافه می‌شود جشنواره دست‌های کوچک دعا سالانه در تبریز بهترین دعای لحظه تحویل سال را از زبان کودکان بر می‌گزیند.