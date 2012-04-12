همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز دانشگاهی ترکیه گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان در دیدار با رئیس دانشگاه استان ایغدیر ترکیه و هیئت همراه با اشاره به توانمندی های استان آذربایجان شرقی در زمینه های علمی و تحقیقاتی به خصوص در بخش کشاورزی گفت: توسعه همکاری های علمی و تحقیقاتی بین مراکز علمی و تحقیقی آذربایجان شرقی و ایغدیر ترکیه می تواند زمینه های رشد و توسعه همکاری های بلند مدت را فراهم آورد.

وی با اشاره به تولید پنج میلیون تن محصولات کشاورزی در بخش های مختلف، پتانسیل قوی و تخصص های موجود در مراکز تحقیقاتی استان از جمله پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال غرب و غرب کشور، موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی

رازی شعبه پیام مرند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همچنین موسسه تحقیقات دیم کشور گفت: وجود مراکز تحقیقاتی در بخشهای مختلف کشاورزی در استان نشانگر قابلیت های بالقوه سازمان در بخش تحقیقی بوده که با بهره گیری از تخصص های مختلف مراکز توان این را دارند در چارچوب قوانین و در قالب توافق های فی مابین، همکاری خود را با دانشگاه ایغدیر ترکیه آغاز و تداوم بخشند.

محمدیان با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در راستای اهداف توسعه ای خود در بخش کشاورزی، توسعه همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی را در برنامه های خود منظور کرده است، گفت: تلاش می کنیم در قالب قوانین کشوری با توسعه تعاملات با مراکز علمی و تحقیقی خارجی، امکان ورود متخصصان داخلی به عرصه های خارجی و افزایش توان علمی مراکز تحقیقات کشاورزی استان را فراهم آوریم.

ابراهیم حقی یلماز ، رئیس دانشگاه کشاورزی ایغدیرترکیه نیز در این نشست با اشاره به تمایل توسعه همکاری این دانشگاه با مراکز علمی و تحقیقاتی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این دانشگاه در سال (۲۰۰۸) میلادی رسما آغاز به فعالیت کرده و در چارچوب تفاهم نامه های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، همکاری خود را با دانشگاه تبریز توسعه داده و در روند گسترش همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، تمایل و خواست خود را مبنی بر همکاری با سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و می خواهد از تجارب طرف ایرانی برای ارتقا کیفی در زمینه های تخصصی مرتبط با بخش کشاورزی در دانشگاه ایغدیر بهره مند شود.

در این دیدار دو روزه که روسای دانشکده های مختلف زیر بخش های کشاورزی دانشگاه ایغدیر، رئیس این دانشگاه را همراهی می کردند، اظهار تمایل خود را در بهره گیری از تخصص مراکز تحقیقی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در قالب اعزام دانشجو از ترکیه برای انجام مطالعه و آموزش زیر نظر متخصصان مراکز تحقیقاتی سازمان اعلام کرد.

هیئت دانشگاهی استان ایغدیر ترکیه بعد از بازدید از مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی استان در نشستی تخصصی با مسئولان تصمیم گیر به صورت جداگانه نحوه و سطوح همکاری با طرف ایرانی را بررسی کرده و در پایان این سفر نسبت به جمع بندی موارد به توافق رسیده با حضور رئیس سازمان نسبت به مبادله توافق نامه اقدام خواهند کرد.