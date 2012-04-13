افزایش 14 تا 19.5 درصدی قیمت روغن/ آغاز افزایش از 20 فروردین

ابوالحسن خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به وابستگی 95 درصدی روغن خام به عنوان ماده اولیه روغن نباتی به بازارهای جهانی و واردات، انجمن تقاضای افزایش قیمت روغن نباتی را از سه ماه قبل به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارایه کرد که البته دلیل این امر نیز، افزایش قیمت روغن خام در بازارهای جهانی و بالارفتن رسمی 17 درصدی قیمت ارز در کشور بود.

رئیس انجمن صنفی روغن نباتی افزود: این افزایش قیمت اگرچه در سال گذشته مورد موافقت قرار گرفت، اما با توجه به پیش رو بودن ماههای پایانی سال، شب عید و مباحثی همچون آرامش در فضای انتخاباتی کشور، از هر گونه افزایش نرخ و تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده، جلوگیری شد و در همین راستا، با هماهنگی با سازمان حمایت به توافق رسیدیم که اثرات افزایش قیمت جهانی و افزایش رسمی نرخ ارز را در فصل پایانی سال اعمال نکنیم؛ بر همین اساس قیمت روغن نباتی تا بعد از سال جدید، به قیمت مصوب در 14 دی ماه 90 به فروش رسید.

وی تصریح کرد: با توافقات صورت گرفته، تغییر نرخ روغن نباتی به سال 91 موکول شد و از 20 فروردین ماه امسال به صورت رسمی قیمت روغن نباتی در احجام مختلف بین 14 تا 19.5 درصد افزایش یافت.

خلیلی گفت: این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که طبیعی است علاوه بر قیمت روغن خام، مواد اولیه دیگری در صنعت روغن نباتی همانند ورق حلب، کارتن و PET مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه آنها با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، ضمن اینکه افزایش 20 درصدی هزینه کارگر در سال 91 و سایر هزینه ها نیز مدنظر صنعت هست، اما تا به حال هیچگونه اثرات آنها در قیمت جدید لحاظ نشده است.

وی اظهار داشت: در عین حال با توجه به وابستگی مستقیم قیمت روغن خام با قیمت نفت، هر آنچه که به دلیل مباحث تحریم برای قیمت نفت ایران به وجود آید، بر روی قیمت روغن خام در دنیا نیز اثر خواهد داشت و بر این اساس، هم اکنون نیز شاهد افزایش مجدد قیمت روغن خام در بازارهای جهانی هستیم.

خلیلی گفت: در خصوص تامین روغن خام برای تولیدات آینده نیز با توجه به تلاشهایی که در ماههای پایانی سال از سوی انجمن، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفته، تخصیص ارز 1226 تومانی کماکان ادامه دارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز مکلف شده که به منظور تامین روغن خام، واردات بخشی از روغن خام مصرفی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: قیمتها برای برندهای مختلف، اعلام شده و یکسان است؛ بنابراین هیچ برندی حق افزایش قیمت بالاتر از نرخهای مصوب را ندارد.

خلیلی گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی که از سوی فائو اعلام شده، کار واردات روغن خام در حال انجام است؛ ولی آنچه که مهمتر از واردات روغن خام است؛ قرار گرفتن در سال تولید ملی است که باید با توجه به ظرفیتها و پتانسیلها، تولید دانه های روغنی در کشور افزایش یابد؛ بنابراین افزایش سطح زیرکشت دانه های روغنی که در طول سالهای گذدشته به صورت جدی و به عنوان یک سیاست اساسی، پیگیری نشده است باید امسال با برنامه ریزی ها به صورت گسترده صورت گیرد.

وی اظهار داشت: توزیع گسترده روغن نباتی در حال انجام است و هم اکنون روغن نباتی در قالب شبکه های توزیع و شرکتهای پخش همانند گذشته به صورت مستقیم صورت می‌گیرد و روغن نباتی در اختیار عوامل توزیع در سطح کشور، سوپرمارکتها و خواربار فروشی ها و فروشگاههای زنجیره ای صورت می‌گیرد.