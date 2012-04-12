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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

شنبدی تاکید کرد:

لزوم ورود مسئولان استانی بوشهر برای مبارزه با مواد مخدر

لزوم ورود مسئولان استانی بوشهر برای مبارزه با مواد مخدر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر بر لزوم ورود مسئولان استانی برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شنبدی صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌ شهدای نیروی انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: شهدا برای عزت و اقتدار ما جان خود را تقدیم کردند، همه ما مدیون شهدا هستیم و امروز وظیفه داریم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آنان، خانواده‌های شهدا را نیز تکریم کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد گرایشات و جرائم در زندان‌های استان و پرونده‌های قضایی جرائم سخت مربوط به مواد مخدر است ادامه داد: از منافع میلیاردی این پدیده شوم چه کسانی سود می‌برند و درآمد آن به جیب چه کسانی می‌رود و در چه راهی هزینه می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اضافه کرد: دشمنان نیز از مقوله مواد مخدر به عنوان یک سلاح علیه جوانان و جامعه دینی ما استفاده می‌کنند و همه ما برای مقابله با گسترش مواد مخدر مسئول هستیم.

وی خواستار ورود مسئولان به مقوله مبارزه با مواد مخدر شد و اضافه کرد: مسئولان استانی نیز در زمینه مبارزه با مواد مخدر وظیفه مهمی دارند و باید به این عرصه وارد شده و با تمام توان کار کنند.

شنبدی تثبیت امنیت را از مهمترین و اساسی ترین پایه‌های نظام دانست و ادامه داد: با عواملی که موجب ایجاد ناامنی می‌شود باید برخورد کرد.

در پایان این آئین از خانواده 15 شهید نیروی انتظامی استان بوشهر با اهدای هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 1575136

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