لزوم ورود مسئولان استانی بوشهر برای مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شنبدی صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای نیروی انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: شهدا برای عزت و اقتدار ما جان خود را تقدیم کردند، همه ما مدیون شهدا هستیم و امروز وظیفه داریم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آنان، خانوادههای شهدا را نیز تکریم کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد گرایشات و جرائم در زندانهای استان و پروندههای قضایی جرائم سخت مربوط به مواد مخدر است ادامه داد: از منافع میلیاردی این پدیده شوم چه کسانی سود میبرند و درآمد آن به جیب چه کسانی میرود و در چه راهی هزینه میشود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اضافه کرد: دشمنان نیز از مقوله مواد مخدر به عنوان یک سلاح علیه جوانان و جامعه دینی ما استفاده میکنند و همه ما برای مقابله با گسترش مواد مخدر مسئول هستیم.
وی خواستار ورود مسئولان به مقوله مبارزه با مواد مخدر شد و اضافه کرد: مسئولان استانی نیز در زمینه مبارزه با مواد مخدر وظیفه مهمی دارند و باید به این عرصه وارد شده و با تمام توان کار کنند.
شنبدی تثبیت امنیت را از مهمترین و اساسی ترین پایههای نظام دانست و ادامه داد: با عواملی که موجب ایجاد ناامنی میشود باید برخورد کرد.
در پایان این آئین از خانواده 15 شهید نیروی انتظامی استان بوشهر با اهدای هدایایی تجلیل شد.
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