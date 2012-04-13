آرن داودی که همراه با دیگر هم تیمی‎هایش در تیم بسکتبال ذوب آهن در جلسات تمرینی این تیم شرکت نمی‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با وجود مشکلاتی که به خاطر نگرفتن حق و حقوق‌مان داریم در طول فصل و مسابقات غرب آسیا همه تلاش‎‌مان را کردیم بدون اینکه توجهی به عملکردمان شود.

وی تاکید کرد: خود من می‎گویم درست است پول نداریم اما نباید طوری با ما برخورد شود که انگار اصلا وجود نداریم. ما طی فصل و دیدارهایی که برگزار کردیم برد و باخت‌های زیادی به دست آوریم اما هیچ توجهی به آنها نمی‌شد. وقتی می‌باختیم نگفتند علت چیست و وقتی هم می‌بردیم تشویق نشدیم.

بازیکن ملی‌پوش تیم بسکتبال ذوب آهن با بیان اینکه پیش ازاین هم ذوب آهن مشکلات مالی داشته است، یادآور شد: طی سال‌های گذشته هم پیش آمده بود که ما بدون بودجه کار کرده بودیم اما در لیگ 90 فقط وعده و وعید شنیدیم که هیچ یک عملی نشدند. با این وضعیت بازیکنان کاملا دلسرد شده‎اند و انگیزه‎ای ندارند.

داودی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "آخرین وعده به بازیکنان تیم بسکتبال ذوب آهن چه بود؟"، گفت: قرار بود 25 اسفندماه مطالبات لیگ 89 پرداخت شود که انجام نشد. حدود 20 تا 30 درصد مطالبات ما مربوط به لیگ 89 می‌شود. بابت حضور در لیگ 90 هم که صد درصد طلبکاریم اما پرداخت حق و حقوق‌مان هر زمان به زمان دیگری موکول می‌شود.

وی تاکید کرد: البته تا حالا پیش نیامده از طرف مسئولان باشگاه ذوب آهن گفته شود که اصلا پول نمی‌دهیم. اصلا سابقه ندارد که ذوب آهن حق بازیکنی را خورده باشد اگرچه ممکن است دیر پرداخت شده باشد. اما در نظر بگیرد لیگ 90 رو به پایان است و ما هنوز بابت لیگ گذشته هم طلبکاریم چه برسد این لیگ که هیچ پولی بابت آن نگرفته‌ایم.

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: بازیکن باید انگیزه داشته باشد و انگیزه هم مالی است نه مسائل دیگر؛ این واقعیت است. ورزشکار اگر از نظر مالی ساپورت شود می‌تواند انگیزه داشته باشد به خصوص آنها که خرج خانواده هم می‌دهند. در غیر این صورت با مشکلات روانی مواجه می‌شود. در این میان اگر بازیکنی مصدوم شود هم که مشکلاتش دو برابر می‌شود. چون برای فصل آینده هم نمی‌تواند جذب تیمی شود و به مشکلات مالی‌اش افزوده می‌شود.

آرن داودی در پاسخ به این پرسش مهر که "با همه این اوصاف آیا در دیدار شنبه برابر شهرداری گرگان حاضر می‌شوید؟"، گفت: نمی‌دانم؛ طی 25 روز گذشته که تمرین نکرده‌ایم. باید با بازیکنان صحبت کنیم و به تصمیم واحد برسیم. البته شنبه گذشته از سرپرست تیم خواستیم یک جلسه با مدیریت باشگاه داشته باشیم اما تا حالا خبری نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای تعیین رده‌های اول تا هشتم جدول از روز شنبه آغاز می‌شود. در این مرحله ذوب آهن میزبان دانشگاه آزاد است این در حالی است که بازیکنان این تیم در اعتراض به مسائل مالی طی سه هفته گذشته در جلسات تمرینی شرکت نکرده‎اند.