اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب ضمن بررسی مشکلات مسجد صاحب الزمان (عج) پلیس راه گیلانغرب، نکاتی را به خادم این مسجد متذکر و از تلاشهای وی در خصوص خدمت به این مکان معنوی قدردانی کرد.



وی در پایان تصریح کرد: آیه "انما یعمر مساجدالله من آمن بالله" دلیل خوبی است برای خدمت بیشتر و بهتر به مسجد و اینکه این عمل چقدر در اسلام مورد توجه واقع شده که حتی خداوند متعال نیز در قرآن بر آن تاکید کرده است.

نصب بنر سال 91 باعنوان (تولید ملی ،حمایت از کار وسرمایه ایرانی )در مساجد شهرستان گیلانغرب



در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سال 91 بنام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" این اداره برای پاسداشت این کلام گهربار و یادآوری مکرر آن در بین آحاد مختلف مردم شهرستان، اقدام به چاپ 5بنر با این عنوان و نصب در مسجد جامع و سایر مساجد شهرستان و در سطح شهر کرده است.

حجت الاسلام عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب در پایان گفت: بزودی این اداره بروشورهای متنوعی را در این باب، چاپ و در بین ادارات و اقشار مختلف این شهرستان توزیع خواهد کرد.



وظیفه مبلغین ارشاد و هدایت مردم به ارزشهای الهی است

حجت الاسلام سید جوادموسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو گفت: محراب و منبرو مسجد از سنگرهای پربرکتی است که از قدیم الایام پایگاه نشر اندیشه های دینی بوده و هست که مبلغین باید به شایستگی از آن برای ارشاد و هدایت مردم به ارزشهای الهی استفاده کنند.

وی در پایان افزود: روحانیون مستقر در حوزه فعالیت های تبلیغی خود باید با برنامه ریزی کامل، مدون و متنوع نسبت به جذب نوجوانان و جوانان در برنامه های فرهنگی و تبلیغی تلاش کنند تا آنان در مقابل توطئه های دشمنان درامان باشند.

مراسم سالگرد امیرسپهبدعلی صیادشیرازی درمسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان سرپل ذهاب برگزارشد

در این مراسم که به مناسبت سالگرد سپهبد علی صیاد شیرازی توسط تیپ پیاده مکانیزه 71 و با همکار اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب در مسجد صاحب الزمان (عج) این شهرستان برگزار شد غلامحسین آذرین یکی از همرزمان امیر سپهبد علی صیاد شیرازی ضمن تجلیل از این شخصیت بزرگ در خصوص شاخصه های اخلاقی وی گفت: امیر سپهبد علی صیاد شیرازی دو مشخصه داشت اول وظیفه را خوب می شناخت و به تکلیف خود در قبال وظیفه عمل می کرد و در واقع در یک جمله انسانی وظیفه شناس بود که به وظیفه خود به خوبی عمل می کرد.



غلامحسین آذرین در پایان تاکید کرد: شناخت وظیفه و انجام وظیفه به عنوان یک اصل باید از جانب ما به آن جامعه عمل بپوشانیم.

توزیع 210 جلدکتاب تخصصی بین مبلغات شهرستان سرپل ذهاب





حجت الاسلام حجت الله فاضلی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سرپل ذهاب گفت: این کتب در موضوعات آشنایی با سیره پیشوایان، آشنایی با فقه، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، آشنایی با عقاید اسلامی بین مبلغات سطح شهرستان سرپل ذهاب توزیع و پخش شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب تاکید کرد: معلومات دینی مبلغات نقش مستقیمی در ارتقا فرهنگ در سطح جامع دارد.

فاضلی در پایان افزود: تقویت بنیه علمی مبلغات شهرستان یکی از اهداف مهم این اداره در سال 91 است.

توزیع کتاب "کار" در شهرستان گیلانغرب



حجت الاسلام عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب جهت دهنده مسیر نظام است و به تبعیت از پیام نوروزی معظم له این اداره اقدام به خرید 50 جلد کتاب باعنوان (کار) اثر علی حیدری از طلاب فاضل گیلانغربی کرد و قرار است این کتابها بین کارکنان این اداره، طلاب حوزه های شهرستان و اعضای هیئت های مذهبی توزیع شود.

وی گفت: در این کتاب به مباحثی از قبیل"هدفمندی در کارها، توصیه بزرگان دین در خصوص کار و تلاش" اشاره شده است.

عزیزی در پایان افزود: و امیدواریم این مجموعه اثر مطلوبی در تحقق بخشی به فرمایش رهبر در سطح شهرستان بر جای بگذارد.

دیدار و گفتگوی رئیس تبلیغات اسلامی سنقر با مسئول عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی این شهرستان

حجت الاسلام محرمعلی چراغی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر گفت: انصافاً تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی در حفظ امنیت و حضور فعال و چشمگیر آنها در همه برنامه ها و مراسمات شهرستان قابل تقدیر و ستودنی است.

در پایان حجت الاسلام سجاد نوری رئیس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی سنقر و کلیایی نیز آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در برنامه ها ی فرهنگی اعلام کرد و از همکاری اداره تبلیغات اسلامی در برپایی کلاسهای عقیدتی و نشست های سیاسی نیروی انتظامی تشکر کرد.

برنده شدن 30 نفر در ششمین دوره مسابقه راه روشن در شهرستان صحنه



حجت الاسلام کریم پوریان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه گفت: این مسابقه در دو بخش مفاهیم قر آن و نهج البلاغه برگزار شد 30 نفر از خواهران و برادران این شهرستان برنده شدند.

وی در پایان افزود: برگزاری این گونه مسابقات باعث رشد و پیشرفت علوم قرآنی در جامعه می شود.



مصاحبه تلویزیونی مسئول کانون مداحان و بسیج مداحان هرسین در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان

حجت الاسلام حمید قبادی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین گفت: با توجه به همکاری و تعامل اداره تبلیغات اسلامی در انجام امور فرهنگی و مذهبی و برگزاری کلاسهای آموزش کانون و بسیج مداحان در محل این اداره گروه تلویزیونی بسیج مداحان سپاه نبی اکرم (ص) در اداره تبلیغات اسلامی حضور یافت.

قبادی افزود: با توجه به اینکه لطفعلی قاسمی مسئول کانون مداحان و بسیج مداحان است دفتر بسیج مداحان نیز در محل اداره تبلیغات اسلامی مستقر است.

در ادامه گروه تلویزیونی اعزامی از صدا و سیمای مرکز کرمانشاه از نزدیک در جریان برگزاری کلاسهای آموزشی مداحان شهرستان قرار گرفتند.

در پایان این برنامه لطفعلی قاسمی مسئول کانون و بسیج مداحان شهرستان هرسین طی مصاحبه ای تلویزیونی گزارشی از نحوه و چگونگی برگزاری آموزش مداحان را به سمع و نظر حاضرین رساند.

