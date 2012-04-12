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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۳

حیدرپور مطرح کرد:

تولید ملی، توسعه و ثبات سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد

تولید ملی، توسعه و ثبات سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولید منجر به اشتغالزایی، کسب درآمد و سرمایه گذاری شده و رشد، توسعه و ثبات سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حیدرپور ظهر پنج شنبه درنشست با اعضای مجامع امور صنفی استان با اشاره به "سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بیان کرد: در شرایط کنونی تولید ملی وبومی در زمینه های مختلف از مهمترین مسائل مورد توجه دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

حیدرپور افزود: یکی از وظایف مهم مجمع امور صنفی فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات و کالاهای ملی است که این مهم باید از طریق رسانه ها انجام شود.

وی با اشاره به لزوم تعامل و همکاری هر چه بیشتر دومجموعه هم خانواده صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی، اظهار داشت: برای رفع مشکلات مجمع امور صنفی این استان از جمله تعیین تکلیف وضعیت انتقال صنوف آلاینده و حضور فعال تر در بازارها و نمایشگاه های خارج از کشور اقدامات لازم انجام خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین بیان کرد: مجمع امور صنفی نقش مهمی در کنترل و تنظیم بازار دارد و اهرمی قدرتمند در این زمینه محسوب می شود.

وی افزود: با تعامل و همکاری این دو نهاد می توان گامی مهم در زمینه تولید ملی و عرضه کالاها و محصولات برداشت.

کد مطلب 1575144

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