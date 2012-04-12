به زودی شاهد تحولی مثبت در شنای آذربایجان شرقی خواهیم بود

سید جواد مرتضوی امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از انتخاب به عنوان رئیس جدید هیئت شنا، شیرجه و واترپلو آذربایجان شرقی اظهار داشت: در چند ماه گذشته احساس می کردم که در هیئت همدلی و یکپارچگی وجود ندارد و همین امر سبب شده تا افت چشمگیری در شنای استان داشته باشیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که استان آذربایجان شرقی پتانسیل بسیار خوبی در شنا، شیرجه و واترپلو دارد و به نظر من استان ما باید در سطح کشور به جایگاه شایسته ای رسیده و مایه مباهات شود.

مرتضوی با اشاره به حمایت همه جانبه خود از شیرجه استان، یادآور شد: شیرجه آذربایجان شرقی خوشبختانه از جایگاه بسیار خوبی در کشور و حتی آسیا برخوردار است و یکی از برنامه های ما در هیئت استان، گسترش این رشته و حمایت همه جانبه از آن خواهد بود.

وی در ارتباط با رشته واترپلو نیز خاطرنشان ساخت: در این رشته چهار تیم زیر 12 سال هم اکنون در سطح استان تمرینات خود را پیگیری می کنند و البته در این رده یک مقام سومی کشوری نیز طی ماه های گذشته نصیب استان ما شده است.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو آذربایجان شرقی همچنین به بحث استعدادیابی و آموزش در این هیئت اشاره و تصریح کرد: طرح "آوا" با هدف آموزش و استعدادیابی در رشته های شنا، شیرجه و واترپلو در استان آغاز شده و من امیدوارم با اجرای کامل و گسترده این طرح بتوانیم شاهد تحولی مثبت در این رشته های ورزشی باشیم.

گفتنی است سید جواد مرتضی در مجمع هیئت شنا، شیرجه و واترپلو آذربایجان شرقی که با حضور جعفری رئیس فدراسیون و سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل ورزش و جوانان استان و 17 نفر دیگر از اعضای مجمع برگزار شد، با مجموع 17 رای از 19 رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو آذربایجان شرقی انتخاب شد.