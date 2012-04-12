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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

عباسی:

نواقص ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تا تیرماه رفع می شود

نواقص ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تا تیرماه رفع می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر ورزش و جوانان گفت: نواقص ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برای بازی های تیم تازه صعود کرده آلومینیوم هرمزگان برطرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر پنجشنبه در بازدید از ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس گفت: با تشکیل کمیته مشترک با شرکت توسعه تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی، نواقص ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس بندرعباس تا پیش از فصل جدید لیگ برتر فوتبال برطرف می شود.

وی بیان داشت: استاندارد نبودن پیست دوومیدانی و رختکن ورزشکاران، مناسب نبودن جایگاه خبرنگاران و عکاسان، نبود سالن نشست خبری، نقص در سامانه روشنایی و مناسب نبودن سرویس های بهداشتی از جمله مهمترین مشکلات این ورزشگاه است.

عباسی یکی از کارهای وزارت ورزش و جوانان را توسعه اماکن ورزشی کشور عنوان کرد و گفت: این کار آغاز شده و با جدیت خاصی پیگیری می شود.

وی افزود: تمام باشگاهای ورزشی کشور باید استانداردهای لازم را داشته باشند.

جلسه با مدیران باشگاهها، روسای هیئت های ورزشی، ورزشکاران، افتتاح سالن چند منظوره در روستای سرخون بندرعباس و افتتاح نخستین زمین ساحلی اسکواش کشور در بندرعباس از جمله برنامه های امروز وزیر ورزش و جوانان در سومین روز سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به هرمزگان است.

کد مطلب 1575148

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