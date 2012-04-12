نواقص ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تا تیرماه رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر پنجشنبه در بازدید از ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس گفت: با تشکیل کمیته مشترک با شرکت توسعه تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی، نواقص ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس بندرعباس تا پیش از فصل جدید لیگ برتر فوتبال برطرف می شود.

وی بیان داشت: استاندارد نبودن پیست دوومیدانی و رختکن ورزشکاران، مناسب نبودن جایگاه خبرنگاران و عکاسان، نبود سالن نشست خبری، نقص در سامانه روشنایی و مناسب نبودن سرویس های بهداشتی از جمله مهمترین مشکلات این ورزشگاه است.

عباسی یکی از کارهای وزارت ورزش و جوانان را توسعه اماکن ورزشی کشور عنوان کرد و گفت: این کار آغاز شده و با جدیت خاصی پیگیری می شود.

وی افزود: تمام باشگاهای ورزشی کشور باید استانداردهای لازم را داشته باشند.

جلسه با مدیران باشگاهها، روسای هیئت های ورزشی، ورزشکاران، افتتاح سالن چند منظوره در روستای سرخون بندرعباس و افتتاح نخستین زمین ساحلی اسکواش کشور در بندرعباس از جمله برنامه های امروز وزیر ورزش و جوانان در سومین روز سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به هرمزگان است.