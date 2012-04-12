فریدونکنار نیازمند پایانه برنج و ماهی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی ظهر پنجشنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: تحقق منویات مقام معظم عظمای ولایت به مشارکت دولت، مجلس و مردم نیاز دارد و باید همه کارها مسئولانه پیگیری شود که تحقق شعار امسال نیاز به مشارکت عمومی دارد.

وی اظهار داشت: باید در سال تولید ملی با ایجاد شهرک تخصصی ماهی و برنج، فریدونکنار تبدیل به پایانه ماهی و برنج کشور شود و با انجام این مهم و ایجاد اشتغال شاهد ریشه کنی بیکاری خواهیم بود.



فرماندار فریدونکنار بیان داشت: بازار ماهی فعلی مبلمان و سیمای بصری شهر را خراب کرد و با ایجاد شهرک ماهی تبدیل به یک فرصت برای دیگران می‌شود.



وی گفت: باید صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی و تسهیلاتی در این شهرستان ایجاد شود و که این امر با پیگیری مستمر و منظم در سال جاری این مهم محقق می‌شود.



قاسمی افزود: با حمایت دولت و اختصاص وام، تدوین قانون به نفع تولید، سرمایه‌گذار و کارگر از سوی مجلس و با مشارکت عمومی شاهد تحقق منویات مقام عظمای ولایت خواهیم بود.

وی تاکید کرد: امیدواریم با حمایت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اختصاص بودجه برای فریدونکنار در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد احداث مجتمع فرهنگی و استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهرستان باشیم.





