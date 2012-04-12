گازرسانی به 100 روستای شرق گلستان اجرایی شد

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح 10 درصد پیشرفت داشته است و هم اکنون حدود 24 روستا در مرحله اجرایی و حدود 50 روستا در مرحله طراحی و برنامه اجرایی سال جاری این شرکت قرار دارند.

وی اظهار داشت: پروژه خط تقویتی جاده قدیم گرگان- کردکوی و همچنین احداث ساختمان های اداری و پست امداد نیز با 10 درصد پیشرفت در شرف اجراست.



مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: سفر اول هیئت دولت دو مصوبه بزرگ شامل گاز رسانی به شهر مرزی مراوه تپه و همچنین 48 روستای دهستان دوزین داشت که خوشبختانه گاز رسانی به شهر مرزی مراوه تپه در 4 فاز پس از اجرای 80 کیلومتر خط انتقال و حدود 50 کیلومتر شبکه داخلی و صرف هزینه ای بالغ بر 230 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر سال 89 مورد بهره بر داری قرار گرفت و افزون بر 6000نفر از جمعیت این شهر مرزی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی تصریح کرد: با گاز دار شدن این شهر مرزی که بعنوان آخرین شهر فاقد گاز استان نیز بود تمامی شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و گلستان در امر گاز رسانی به شهرها به استان سبز مفتخر گردید،ضمن اینکه در همین رابطه زمینه گاز رسانی به 180 روستا و صنایع مسیرخط نیز فراهم شد.



وی در ادامه در خصوص گاز رسانی به 48 روستای مجموعه دوزین افزود :گاز رسانی به مجموعه 48 روستای صعب العبور و کوهستانی دوزین نیز همزمان با اجرای عملیات گاز رسانی به شهر مراوه تپه با پیش بینی هزینه ای بالغ بر 250 میلیارد ریال آغاز شد که در حال حاضر این پروژه نیز در مجموع با 75 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا ست و تاکنون تعداد 27 روستا از 48 روستای اشاره شده از نعمت گاز برخوردار شده اند و مابقی روستاهای این مجموعه در حال اجراست.

این مقام مسئول در خصوص مصوبات سفر دوم نیز ابراز داشت: در مرحله دوم سفرهای استانی نیز دو طرح مهم شامل گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل و روستاهای تا فاصله 15 کیلومتر از خط انتقال و همچنین گازرسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی با برآورد بودجه ای در حدود 590 میلیارد ریال مصوب شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: با تلاش کارکنان گاز گلستان گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل و روستاهای تا فاصله 15 کیلومتر از خط انتقال در حال حاضر با 80 درصد پیشرفت و پروژه گاز رسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی نیز با 72 درصد پیشرفت در حال اجراست.

سنگدوینی در رابطه با مصوبات سفر سوم هیات محترم دولت اعلان کرد :این سفر بسیار پربار بوده که در آن چهار پروژه مهم شامل گازرسانی به 100 روستای شرق استان، اجرای خط انتقال پتروشیمی و شهرک صنعتی اترک،اجرای خط تقویتی جاده قدیم گرگان- کردکوی و همچنین احداث ساختمان های اداری و پست امداد جمعاً با برآورد بودجه ای در حدود 580 میلیارد ریال به تصویب رسید.

وی در ادامه افزود: از مجموع سه مصوبه مذکور تاکنون تعداد سه مورد اجرائی شده و فقط اجرای خط انتقال گاز به پتروشیمی با وجود موانع موجود تاکنون اجرا نشده است، ضمن اینکه این شرکت آمادگی خود را جهت اجرایی کردن خط انتقال مذکور اعلام کرده است و همچنین از طرفی گاز رسانی به شهرک هزار هکتاری اترک در برنامه امسال شرکت قرار گرفته است.