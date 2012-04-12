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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

فرماندار کرج:

ساماندهی پایانه های مسافربری در کرج/ سه نقطه حادثه خیز رفع خطر می شود

ساماندهی پایانه های مسافربری در کرج/ سه نقطه حادثه خیز رفع خطر می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: سه نقطه حادثه خیز به عنوان کانون پایانه های مسافربری درکرج وجود دارد و نسبت به رفع آن در شورای ترافیک شهرستان کرج برنامه ریزی های اساسی صورت گرفته است.

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ساماندهی پایانه های شهرستان کرج اظهار داشت: سه نقطه حادثه خیز در کرج وجود دارد که علاوه بر ایجاد ترافیک در اتوبان، خطرات جانی و مالی را نیز به همراه دارد.

وی  این سه نقطه را برشمرد وافزود: ترمینال کلانتری، زیر پل حصارک ، تقاطع45 متری گلشهر و اتوبان این سه نقطه حادثه خیز است که ازدیاد جمعیت در کنار اتوبان علاوه بر خطرات جانی برای مردم با توقف اتوبوس های حمل مسافر به ایجاد ترافیک و بعضاً تصادفات دامن می زند.

ایران نژاد گفت: به همین منظور جلسات متعدد وبرنامه ریزی هایی در شورای ترافیک شهرستان برگزارشد؛ و در فاز اول رفع مشکل ترافیک ترمینال کلانتری با ایجاد دیوار کشی و تدابیر لازم جهت هدایت اتوبوس ها به داخل پایانه جهت انتقال مسافران صورت گرفت.

وی افزود:با این اقدام مسافران نمی توانند در حاشیه اتوبان منتظر ورود اتوبوس های مورد نظر خود باشند و این امر علاوه بر تامین سلامت جان آنها، از ایجاد ترافیک و نازیباشدن چهره منطقه نیز جلوگیری خواهد کرد.

این مسئول فاز دوم اجرای این عملیات را مربوط به منطقه 45 متری گلشهر ذکر کرد و گفت: در فاز دوم ساماندهی پایانه ها با همکاری سازمان ترمینال شهرداری کرج اقدامات مطلوبی به همین منظور صورت گرفته است.

فرماندار کرج در خصوص اخذ وجه در پایانه ها نیز گفت: هر اتوبوس در بدو ورود به پایانه ملزم به پرداخت مبلغ هزار تومان است و این اقدام نیز به منظور خدماتی است که در این پایانه جهت رفاه حال شهروندان مهیا شده است.

وی در پایان افزود: از هیچ تاکسی که مسافران را تخلیه می کند وجهی اخذ نمی گردد و طی بازدید میدانی از محل مربوطه مشکلات ایجاد شده رفع خواهد شد.

کد مطلب 1575165

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