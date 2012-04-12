ساماندهی پایانه های مسافربری در کرج/ سه نقطه حادثه خیز رفع خطر می شود

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ساماندهی پایانه های شهرستان کرج اظهار داشت: سه نقطه حادثه خیز در کرج وجود دارد که علاوه بر ایجاد ترافیک در اتوبان، خطرات جانی و مالی را نیز به همراه دارد.

وی این سه نقطه را برشمرد وافزود: ترمینال کلانتری، زیر پل حصارک ، تقاطع45 متری گلشهر و اتوبان این سه نقطه حادثه خیز است که ازدیاد جمعیت در کنار اتوبان علاوه بر خطرات جانی برای مردم با توقف اتوبوس های حمل مسافر به ایجاد ترافیک و بعضاً تصادفات دامن می زند.

ایران نژاد گفت: به همین منظور جلسات متعدد وبرنامه ریزی هایی در شورای ترافیک شهرستان برگزارشد؛ و در فاز اول رفع مشکل ترافیک ترمینال کلانتری با ایجاد دیوار کشی و تدابیر لازم جهت هدایت اتوبوس ها به داخل پایانه جهت انتقال مسافران صورت گرفت.

وی افزود:با این اقدام مسافران نمی توانند در حاشیه اتوبان منتظر ورود اتوبوس های مورد نظر خود باشند و این امر علاوه بر تامین سلامت جان آنها، از ایجاد ترافیک و نازیباشدن چهره منطقه نیز جلوگیری خواهد کرد.

این مسئول فاز دوم اجرای این عملیات را مربوط به منطقه 45 متری گلشهر ذکر کرد و گفت: در فاز دوم ساماندهی پایانه ها با همکاری سازمان ترمینال شهرداری کرج اقدامات مطلوبی به همین منظور صورت گرفته است.

فرماندار کرج در خصوص اخذ وجه در پایانه ها نیز گفت: هر اتوبوس در بدو ورود به پایانه ملزم به پرداخت مبلغ هزار تومان است و این اقدام نیز به منظور خدماتی است که در این پایانه جهت رفاه حال شهروندان مهیا شده است.

وی در پایان افزود: از هیچ تاکسی که مسافران را تخلیه می کند وجهی اخذ نمی گردد و طی بازدید میدانی از محل مربوطه مشکلات ایجاد شده رفع خواهد شد.