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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

حق محمدلو:

پل ظفر در محدوده باغستان ظرف 7 ماه احداث می شود

پل ظفر در محدوده باغستان ظرف 7 ماه احداث می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر منطقه 6شهری کرج گفت: احداث پل ظفر در محدوده باغستان که عملیات آغاز بکار آن از اوایل سال گذشته آغاز شده ظرف 7 ماه آتی به بهره برداری می رسد.

عباس حق محمد لو در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: پروژه عمرانی پل ظفر در محدوده باغستان از اواخر سال گذشته با انجام عملیات اولیه آغاز شده است.

وی افزود: طبق قرارداد با پیمانکار پیش بینی می شد که پروژه شهری تا دهه فجر آماده بهره برداری باشد؛ اما به جهت روند مطلوب پروژه اعلام می کنم که این پروژه پل ظفر طی 6 الی 7 ماه آتی به بهره برداری برسد.

حق محمدلو در خصوص فقدان فضای سبزو مشکلات معابر در محدوده باغستان غربی گفت: با احداث این پل به فراخور منطقه عملیات عمرانی در حوزه جدول گذاری، آسفالت وتعمیر معابر صورت می گیرد.

کد مطلب 1575166

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