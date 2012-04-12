پل ظفر در محدوده باغستان ظرف 7 ماه احداث می شود

عباس حق محمد لو در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: پروژه عمرانی پل ظفر در محدوده باغستان از اواخر سال گذشته با انجام عملیات اولیه آغاز شده است.

وی افزود: طبق قرارداد با پیمانکار پیش بینی می شد که پروژه شهری تا دهه فجر آماده بهره برداری باشد؛ اما به جهت روند مطلوب پروژه اعلام می کنم که این پروژه پل ظفر طی 6 الی 7 ماه آتی به بهره برداری برسد.

حق محمدلو در خصوص فقدان فضای سبزو مشکلات معابر در محدوده باغستان غربی گفت: با احداث این پل به فراخور منطقه عملیات عمرانی در حوزه جدول گذاری، آسفالت وتعمیر معابر صورت می گیرد.