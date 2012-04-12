300 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در تالش توقیف شد

سرهنگ پاسدار حسین نیک فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این وسائط نقلیه در راستای اجرای انضباط اجتماعی و انتظام بخشی توقیف شدند.

وی اظهارداشت: از این تعداد وسیله نقلیه 45 دستگاه خودرو و 261 دستگاه موتور سیکلت است که به دلیل نداشتن مدارک، نداشتن معاینه فنی، عدم استفاده از کلاه ایمنی و دیگر تخلفات توقیف و به پارکینگ هدایت شدند.

فرمانده پلیس تالش با اعلام اینکه رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی برای تمامی شهروندان الزامی بوده بر قاطعیت پلیس در برخورد با افردی که ضمن نادیده گرفتن قانون حقوق شهروندان را پایمال کنند تاکید کرد.

وی در ادامه با تقدیر از رعایت مقررات رانندگی از سوی مردم گفت: قوانین با هدف حفظ جان مردم تصویب شده و رعایت آن ضامن سلامت و امنیت مسافران و ایجاد شرایطی مناسب برای استفاده از سفری خوش برای آنان است.

نیک فرد به نقش رسانه‌ ها در ایجاد امنیت پایدار اشاره کرد و افزود: اصحاب رسانه‌ برای تنویر افکار عمومی، بیان حقایق و ارزش‌ها تلاش می کنند و این امر موجب تقویت احساس امنیت در مردم می شود.

وی یادآورشد: بدون شک فرهنگ سازی که طی سالهای اخیر در رسانه ملی، رسانه های نوشتاری و مجازی صورت گرفته در آگاهی بخشی مردم و نسل جدید از مزایای رعایت مقررات و قانونمداری، نقش بسزایی داشته که ادامه این روند می تواند همچنان از شدت حوادث بطور چشمگیر بکاهد.