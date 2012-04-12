پخش 13 فیلم در آخرین جمعه فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جمعه فروردین ماه شبکههای سیما 13 فیلم سینمایی و تلویزیونی محصول کشورهای ایتالیا، فرانسه، آمریکا، ایران و... را روی آنتن میفرستند.
فیلم تلویزیونی "مادر لر" به کارگردانی و تهیه کنندگی جهانگیر الماسی جمعه 25 فروردین ماه ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. داستان فیلم با بازی غزاله نظر، شهره سلطانی و محمود قدیریان از این قرار است که: پسر جوانی به نام "پناه" بعد از اتمام سربازی به روستای خود باز میگردد و قصد میکند که خانواده قاتلین مادرش را از روستا بیرون کند و یک سری اتفاقات برای او و خانواده قاتلین میافتد.
فیلم سینمایی "یک مادر2" به کارگردانی و تهیه کنندگی ماسیمو اسپانو محصول سال 2008 کشور ایتالیا جمعه 25 فروردین ماه ساعت 17:30 از شبکه دوم سیما پخش میشود. داستان فیلم با بازی ویولانته پالاچیدو، انزو دکارنو و استفانو دیونیسی ازاین قراراست که: ماریا که موفق نمیشود پول حاصل از کار این چند سال را از رئیس باند دریافت کند؛ به رانندهای که پول معامله را حمل میکند؛ حمله کرده؛ راهی زندان میشود.
فیلم تلویزیونی "این پرونده مختومه نیست" به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی رضا جودی جمعه 25 فروردین ماه ساعت 23 از شبکه دو سیما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم با بازی حمید رضا پگاه، الهام پاوه نژاد، نفیسه روشن و اسماعیل سلطانیان آمده: دختری به نام سارا بعد از خروج از منزل به قصد رفتن به سر کار، مفقود میشود و 24 ساعت بعد جسدش در اطراف بیابانهای تهران پیدا میشود.
فیلم سینمایی "خائن 2" محصول سال 2009 فرانسه، جمعه 25 فروردین ماه ساعت 14:30 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. در این فیلم با بازی لیندا هاردی، اینگرید چاوووین میبینیم: فرمانده لونگو به بخش جنایی پلیس پاریس بازگشته است. گروهی تبهکار به ریاست نیکولاچنگ که به فروش مواد مخدر و اعمال غیر قانونی مشغولند حضور دارند. افراد چنگ از طرفی با بعضی از نیروهای پلیس ارتباط دارند.
فیلم سینمایی "زمینی دیگر" به کارگردانی مایک کاهیل جمعه 25 فرورودین ماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" ازشبکه چهار سیما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم آمده: سیارهای با شرایط مداری یکسان با زمین دررصد منجمان آمریکا قرار می گیرد. شبی که قراراست این سیاره در آسمان شهر رویت شود، رودای نوجوان بدون آنکه گواهینامه داشته باشد، رانندگی میکند. فیلم سینمایی "زمینی دیگر" محصول سال 2011 کشور آمریکا با بازی ویلیام ماپودر و بریت مارلینگ ساخته شده است.
فیلم سینمایی "آشپزی از صمیم قلب" به کارگردانی جیمز هاکینگ محصول سال 2011، جمعه 25 فروردین ماه ساعت13:30 از شبکـه تهران پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم با بازی جان آترباری ، پاملا بینزو لی بوردمن آمده : راب هالی یک سر آشپز بسیار موفق است که با همسرش فرانسواز و دخترش میشل زندگی خوشبختی دارند. اما فرانسواز در یک تصادف اتومبیل میمیرد و راب هم در غم مرگ همسرش توانایی سابق خود را در آشپزی از دست میدهد. چند سال بعد راب تلاش میکند زندگی را از سر بگیرد و بار دیگر نشانههای توانایی سابقش را نشان میدهد.
فیلم تلویزیونی "بوسه باد" به کارگردانی حسین عامری و تهیه کنندگی جواد قلی زاده جمعه 25 فروردین ماه ساعت 13:30 از شبکه شما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم آمده: آرش خواستگار سارا است و محمود پدر پزشک و جانباز سارا با ازدواج آنها مخالف است. چرا که آرش مقیم ایتالیا است و پدر موافق رفتن دختر به دیار غربت نیست. اما در ادامه تلاش آرش و پدرش و تضمین ماندن در ایران ثمر داده و موافقت ضمنی محمود جلب میشود. پندار اکبری، محمود جعفری، زهره صفوی و امیر مهدی کیا در "بوسه باد" از تولیدات صدا و سیمای مرکز کرمانشاه به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم تلویزیونی "بن بست هوشنگ" به کارگردانی شاهین باباپور و تهیه کنندگی شهرام الماسی مقدم از تولیدات صدا و سیمای مرکز همدان ، جمعه 25 فروردین ماه ساعت 13از شبکه نمایش پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم آمده : هوشنگ ظاهراً دست ازکارهای خلاف خود کشیده، اما خانوادهاش به ویژه خواهر زنش لطیفه به او بی اعتقادند. روزی فضلی همدست سابق هوشنگ، او را برای سرقت از خانه اعیانی راضی میکند. اما برزگر، صاحب خانه، آنها را حین ارتکاب جرم دستگیر و درهمان لحظه وانمود میکند که هوشنگ را به جای فرزندش حسام گرفته است. اردلان شجاع کاوه، نادرسلیمانی، محمد افشار و رابعه اسکویی در "بن بست هوشنگ" به ایفای نقش پرداختند.
فیلم سینمایی "نیمکت گرم کنها" به کارگردانی دنیس دوگان جمعه 25 فروردین ساعت 19 از شبکه نمایش روی آنتـن میرود. داستان فیلم در مورد گاس است که قبلاً بازیکن بیسبال بوده و در کودکی بچههای دیگر را خیلی اذیت میکرده است. حال که او بزرگ شده با کودکی آشنا میشود که در زمین بیسبال مورد آزار و اذیت بچههای دیگر قرار میگیرد. گاس به همراه دو دوست دیگرش رفته و کودک را از دست آزاردهندگانش نجات میدهند. دیویـد اسپاد و جان هیدر در "نیمکت گرمکنها" محصول سال 2006 کشور آمریکا ایفای نقش کردهاند.
فیلمهای سینمایی و انیمیشن "اوس موس جونز"، "تحول"، "دفتر کار" و "گروه ادیسون" روز جمعه 25 فروردین ماه ساعت 15 ، 17 ، 21 و 23 از شبکه نمایش پخش میشود.
