فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تمرینات تیم بسکتبال ذوب آهن بعد از آخرین دیدار در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا مقابل مهرام برگزار نشده است، اظهارداشت: در این مدت بازیکنان فقط برای یکی دو جلسه تمرین دور هم جمع شدند به غیر از آن هیچ تمرین دیگری نداشتیم.

وی تصریح کرد: لازم نیست من در مورد اینکه چرا بازیکنان در تمرینات شرکت نمی‌کنند و به چه مسئله‌ای معترض هستند، صحبت کنم اما در مورد بازی شنبه و اینکه تیمم در مرحله نخست پلی‌آف لیگ برتر بازی می‌کند یا نه هم هیچ اطلاعی ندارم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در پاسخ به این پرسش که " بازیکنان ذوب آهن دریک مقطع دیگر هم به دلیل مشکلات موجود دست به اعتراض زدند و حتی دو نفر از آنها دو هفته تمرینات را ترک کردند. با این شرایط و تکرار دوباره این موضوع بهتر نیست ذوب آهن از ادامه بازی‌ها کناره‌گیری کند؟"، گفت: تصمیم برای انصراف در حیطه کاری من نیست. ضمن اینکه الان در مورد اینکه اگر در چنین جایگاهی بودم، این تصمیم را می‌گرفتم یا نه هم نمی‌توانم حرفی بزنم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای تعیین رده‌های اول تا هشتم جدول از روز شنبه آغاز می‌شود. در این مرحله ذوب آهن میزبان دانشگاه آزاد است این در حالی است که بازیکنان این تیم در اعتراض به مسائل مالی طی سه هفته گذشته در جلسات تمرینی شرکت نکرده‎اند.