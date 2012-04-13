  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

از سوی صندوق رفاه دانشجویان؛

آخرین مهلت واریز اجاره بها در دانشگاه‌ها 10اردیبهشت اعلام شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد که دانشجویان خوابگاهی تنها تا 10 اردیبهشت ماه فرصت واریز مبالغ اجاره بها را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، برابر دستور صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، آخرین فرصت جهت واریز مبالغ اجاره‌بهای خوابگاه تا 10 اردیبهشت‌ماه اعلام شده است.

دانشجویانی که بعد ازاین تاریخ مراجعه کنند از 20 درصد تخفیف بهره‌مند نخواهند شد.

کد مطلب 1575182

