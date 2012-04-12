  1. بین الملل
۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

دمشق :

ریاض در روند سیاسی حل بحران سوریه کارشکنی می کند

ریاض در روند سیاسی حل بحران سوریه کارشکنی می کند

سخنگوی وزارت خارجه سوریه با اشاره به کارشکنی و عنادورزی عربستان علیه کشورش تهدیدهای نظامی علیه سوریه را کم اهمیت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "جهاد مقدسی" گفت: احدی نمی تواند موفقیت طرح کوفی عنان را تضمین کند به ویژه که سوریه در معرض سونامی از سوی کشورهای برادر قرار گرفته است.

وی افزود: عربستان با استقبال از عنان مخالفت کرده و وزیر خارجه اش خواستار حمایت از گروههای مسلح در سوریه است.

مقدسی بیان کرد: ما به موفقیت ماموریت عنان پایبندیم، زیرا راه حل سیاسی به نفع ماست و ارتش به توقف درگیری ها ضمن تاکید بر حق واکنش، پایبند است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه ذکر کرد: نوعی جنجال درباره سوریه وجود دارد و کسانی که از راهکار سیاسی در این کشور نگرانند به خاطر این است که تصویر روشنی از واقعیتها ندارند.

مقدسی گفت: کشورهای عربی گزارش ناظران اتحادیه عرب را به زباله دان انداختند امیدواریم که گزارش کوفی عنان به چنین سرنوشتی گرفتار نشود.

وی اظهار داشت: ما از دخالت نظامی نگران نیستیم و برای حمایت از خاک و حاکمیت کشورمان آماده ایم.

کد مطلب 1575196

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