ریاض در روند سیاسی حل بحران سوریه کارشکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "جهاد مقدسی" گفت: احدی نمی تواند موفقیت طرح کوفی عنان را تضمین کند به ویژه که سوریه در معرض سونامی از سوی کشورهای برادر قرار گرفته است.

وی افزود: عربستان با استقبال از عنان مخالفت کرده و وزیر خارجه اش خواستار حمایت از گروههای مسلح در سوریه است.

مقدسی بیان کرد: ما به موفقیت ماموریت عنان پایبندیم، زیرا راه حل سیاسی به نفع ماست و ارتش به توقف درگیری ها ضمن تاکید بر حق واکنش، پایبند است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه ذکر کرد: نوعی جنجال درباره سوریه وجود دارد و کسانی که از راهکار سیاسی در این کشور نگرانند به خاطر این است که تصویر روشنی از واقعیتها ندارند.

مقدسی گفت: کشورهای عربی گزارش ناظران اتحادیه عرب را به زباله دان انداختند امیدواریم که گزارش کوفی عنان به چنین سرنوشتی گرفتار نشود.

وی اظهار داشت: ما از دخالت نظامی نگران نیستیم و برای حمایت از خاک و حاکمیت کشورمان آماده ایم.