انتقاداز روند پرداخت سهم10 درصدی درآمد شهرداریها از محل فروش بنزین

به گزارش خبرنگارمهر ،مهدی چمران صبح روز پنجشنبه در پنجاه و پنجمین اجلاس علنی شورای عالی استانها با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری گفت: یکی از اصولی ترین راه های توسعه کشور حمایت از تولید ملی و سرمایه ملی است که البته تولید ملی تنها به تولید صنعتی خلاصه نمی شود بلکه شامل تولیدات اقتصادی و فرهنگی و علمی نیز است.

وی ادامه داد: در زمان ملی شدن صنعت نفت، انگلیسی ها بر این باور بودند که ما نمی توانیم حتی یک روز برق شهر آبادان را تأمین کنیم که البته با توکل به خدا و شعار ما می توانیم حتی یک روز هم برق آبادان قطع نشود.

چمران اضافه کرد: ما یکی از معدود کشورهایی هستیم که می توانیم تولید علمی داشته باشیم و در برخی از علوم جزو 10 کشور برتر جهان هستیم و در برخی از رشته ها عقب ماندگی هایی داریم که باید با تلاش جوانان و دانشمندانمان این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

چمران با بیان اینکه ما می بایست اقتصادمان را قوی تر کنیم گفت: اقتصاد ملی یعنی تولید سرمایه ملی در این زمینه شوراها و شهرداریها مسئولیت دارند به ویژه شوراها که در یک جمعیت 110 هزار نفری هستند می توانند حمایت از تولید ملی را در میان اقشار مردم عمق ببخشند. تولید ملی باید تقویت شود تا بتوانیم روی پای خود بایستیم چراباید واردات ما چه از نظر حجم و ریالی بیشتر از صادرات ما باشد؟

وی در ادامه به بحث تصدی گریهای اشاره کرد و گفت:تصدی گری از مسائل مهمی است که باری بر دوش دولت گذاشته وباید کاری کنیم که هرچه زودتر مساله واگذاری تصدی گری به شهرداریها واگذار شود البته در این مسیر برخی از وزارتخانه ها مقاومت دارند.

چمران با تاکید بر اینکه برخی از شهرداریها از نظر بودجه ای فشل هستند،‌ اظهار کرد: در برخی از شهرداریها ساخت و سازی وجود ندارد که از محل عوارض درآمدی برای شهرداری ها ایجاد شود،‌ متاسفانه شهرداری هایی داریم که حقوق کارگر و رفتگر حتی پرسنل خود را در چند ماه اخیر نتوانسته است پرداخت کند،‌ بهتر است دولت فکری برای این مساله کنند.

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه تنها چشم امید شهرداری ها درآمد ثابت از محل ارزش افزوده بود، که در سال گذشته پرداخت نشد، از دولت و مجلس می خواهیم نسبت به این مساله مهم بیشتر توجه کنند.

چمران همچنین با بیان اینکه 10 درصد منابع حاصل از فروش بنزین برابر قانون باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، اظهار کرد: این در حالی است که این میزان 10 درصدی با نرخ 100 تومانی بنزین محاسبه و پرداخت می‌شود هرچند که نرخ بنزین با آغاز اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به 700 تومان رسیده است.