500 کیلو تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته در کرمانشاه معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکیپ های بازرسی بهداشتی دامپزشکی شهرستان کرمانشاه 500 کیلوگرم تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته را ضبط و معدوم کردند.

علیرضا امیری با اعلام این خبر گفت: اکیپ های بازرسی دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با نظارت بر یک فروشگاه عرضه مواد غذایی بیش از 500 کیلوگرم تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته را ضبط و پس از دریافت حکم قضایی معدوم کردند.

معاون فنی دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تامین مواد غذایی سالم برای خانواده ها، فازود: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، باید در بحث خرید مواد غذایی دقت بیشتری شود و از خرید مواد پروتیینی و فرآورده های تاریخ مصرف گذشته و یا فاسد جدا خودداری گردد.

امیری از شهروندان خواست گزارش های خود در خصوص فروش گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و فرآورده های خام دامی غیربهداشتی را با تلفن 1512 اطلاع دهند.

حفظ استقلال در قضاوت، اصلی ترین رویکرد دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: حفظ شجاعت و استقلال در قضاوت، با رعایت حدود و عمل به وظایف با اخلاق حسنه، اصلی ترین رویکرد دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام علی مظفری افزود: آنچه که در دستگاه قضایی بایستی بیشتر از هر چیز دیگری جلب توجه نماید حفظ شجاعت و استقلال در قضاوت با رعایت حدود و عمل به وظایف با اخلاق حسنه است.

وی تاکید کرد: اجرای قانون و حکم خداوند و شرع براساس دستورات قرآن کریم که تاکید مکرر بر اجرای عدالت دارد همواره بایستی در قضاوت و صدور آراء مورد توجه قرار گیرد.

دانشگاه های صنعتی نقش موثری در تحقق شعار رهبری دارند

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه، گفت: در تحقق شعار رهبری دانشگاه های صنعتی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.

علی اکبر اختری در اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال جدید با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال نو، اظهار داشت: رشته‌های فنی و مهندسی از مهمترین حوزه‌هایی است که می‌تواند در تحقق شعار امسال که تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، نقش داشته باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه، تصریح کرد: با ورود به موضوع راه اندازی و گسترش رشته‌های تحصیلی مورد نیاز جامعه، پشتیبانی نرم افزاری، تولید نیروی انسانی متخصص و ایجاد سیستم‌های دانا محور در عرصه‌های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مهندسی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه به جامعه در این مسیر حرکت می‌کنیم.